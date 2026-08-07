Coordinadora Feminista denuncia el cartel sexista de una peña de Sagunt ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres

Denuncian el logo sexista de una peña taurina de Sagunt con un toro "sometiendo sexualmente a una mujer" - REMITIDA COORDINADORA FEMINISTA CAMPS DE MORVEDRE

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Feminista de València (CFV) ha denunciado ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, el logo de una peña taurina de Sagunt (Valencia) "donde se muestra la más rancia y cruel misoginia machista en el que se denigra a las mujeres mostrando una mujer desnuda y penetrándola un toro".

El colectivo exige que "si estas peñas y entidades festivas reciben dinero público tanto de los municipios como de otras administraciones de la Comunidad Valenciana deben, además de ser sancionadas, tengan que devolver el dinero y no recibirlo en años sucesivos".

La coordinadora muestra su solidaridad con sus las compañeras de la comarca del Camp de Morvedre y se une a la denuncia presentada por ellas ante el infame cartel de la peña taurina de Sagunt.

La CFV recalca que "las leyes están para cumplirlas y los espacios de ocio y diversión no tienen patente de corso para infringirlas utilizando los cuerpos de las mujeres de manera sexista, humillante y degradante".

En este punto, critica que el nombre de la peña es 'Un agujero es un agujero' y el lema de este año 'total para una tarde está bien'.

Las más de 60 entidades que integran la CFV han solicitado al Observatorio "se abra una investigación y se derive a donde corresponda en el caso que se estuviese haciendo apología del delito de zoofilia".