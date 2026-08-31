La 'Cordà' y 'Recordà' de Paterna dejan 20 heridos leves tras una noche de "fuego intenso" y "preciso"

Cordà de Paterna 2026 - AYUNTAMIENTO DE PATERNA

VALÈNCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Paterna ha vuelto a convertirse en esta madrugada del domingo al lunes en la 'ciudad de la pólvora' con la celebración de la 'Cordà' y la 'Recordà', que han dejado 20 heridos leves --seis en el primer acto y 14 en el segundo--, en una de las ediciones "más seguras" y con menor número de afectados de la historia.

La 'Cordà' ha hecho vibrar Paterna con 22 minutos y 31 segundos de "fuego intenso y preciso", donde 353 tiradores y tiradoras, distribuidos en 150 metros de la calle Mayor, han protagonizado un disparo con ritmo "uniforme y sin pausas, iluminando sin tregua el cielo de la Ciutat del Foc", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Como cada último domingo de agosto, Paterna ha vuelto demostrar su "pasión" por el fuego y su "destreza" en el uso de la pólvora con una 'Cordà' calificada de "vibrante, precisa y cada vez más segura". La preparación, la habilidad y la pericia de los 353 participantes han protagonizado un espectáculo de "intensidad constante" que ha convertido la calle Mayor "en un río de luz y pólvora".

Así lo ha destacado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien además de participar como todos los años en la cita, ha puesto en valor este espectáculo pirotécnico con más de dos siglos de historia. "Es un orgullo formar parte de esta tradición que representa nuestra manera de ser y de sentir la cultura del fuego. Han sido 22 minutos de fuego constante y perfectamente acompasado, con una intensidad espectacular de principio a fin", ha asegurado el primer edil tras la Cordà.

"Paterna somos una Gran Ciudad que sabemos mantener nuestras señas de identidad, combinando modernidad y tradición, especialmente mediante la innovación en la máxima seguridad, la mejora de las instalaciones y sus protecciones, así como la educación y formación de nuestros tiradores y tiradoras para que este día siga siendo siempre todo un éxito", ha señalado.

Durante 22 minutos y 31 segundos, más de 70.000 cohetes han iluminado el cielo de Paterna durante el despliegue de una tonelada de pólvora. La 'Cordà' se ha saldado heridos leves, mientras que la Recordà posterior, celebrada en el Parc Central, otros 14.

Por su parte, la concejala del Fuego, Andrea López, que también participó en el acto, ha destacado la "ejemplaridad" de los tiradores/as, que "de principio a fin, de bengala verde a roja, se han comportado como grandes expertos y con responsabilidad, lo que convierte a la Cordà en la mejor y la más segura", al mismo tiempo que ha recordado que están trabajando "con la mirada puesta en el reconocimiento internacional".

EDICIÓN "EXTRAORDINARIA"

En la misma línea, el Coeter Major, Vicente Pla, ha calificado esta edición como "extraordinaria", remarcando el bajo número de incidentes "habiéndolo disparado todo". El dispositivo de seguridad, reforzado edición tras edición, ha sido "determinante" para el buen desarrollo del acto.

La calle Mayor, completamente acondicionada con estructuras estandarizadas y cerramientos protectores, acogió los 129 cajones distribuidos a lo largo de 150 metros. La jornada estuvo precedida por el tradicional Pasacalle de Cohetes de Lujo y el encendido del fuego sagrado en la parroquia de San Pedro Apóstol. Ya a medianoche, uno de los momentos más esperados fue la apertura del camión con los cajones de pólvora, que fueron distribuidos a lo largo del recorrido.