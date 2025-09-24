La coreógrafa ucraniana Alina Sokulska "compone el infinito" en un taller en Espai LaGranja

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja, centro de creación para las artes del movimiento del Institut Valencià de Cultura (IVC), acoge el próximo 26 de septiembre de 11.00 a 14.00 horas, el laboratorio 'Componer el infinito' a cargo de la artista ucraniana Alina Sokulska.

Esta actividad se enmarca en el programa de residencias cruzadas, una iniciativa que busca reforzar los lazos con otros espacios de creación y potenciar la movilidad artística.

Alina Sokulska, artista contemporánea de origen ucraniano y sirio afincada en Barcelona, llega a València a través de una residencia de intercambio con Graner, centro de creación de danza y movimiento. Este tipo de colaboraciones son clave para generar nuevos diálogos y canales de intercambio, enriqueciendo tanto la obra de los artistas como la escena cultural local y nacional.

"La movilidad de las residencias artísticas permite a los creadores sumergirse en nuevos contextos, nutrirse de otras perspectivas y expandir sus redes profesionales, lo que a su vez impulsa la innovación y la experimentación", señala en un comunicado el coordinador de Espai LaGranja, Guillermo Arazo.

Durante el laboratorio, Alina Sokulska compartirá el método de composición de su proyecto 'The book of sand' (2025), una propuesta interdisciplinar y macromodular que utiliza el cuerpo como su medio central. El proyecto reflexiona sobre la naturaleza del conocimiento infinito, inspirándose en el concepto borgiano del mismo nombre.

"UNA CÁPSULA DE ADIVINACIÓN"

A través de la danza, la coreografía y la performance, la artista explora la identidad liminal y borrada, concibiendo el cuerpo como "una cápsula de adivinación" que articula todas las narrativas posibles que emergen de él. Los participantes tendrán la oportunidad de formar parte de este proceso a través de un juego de creación único.

La colaboración entre Espai LaGranja y Graner Barcelona subraya el compromiso de ambos centros con la dinamización del ecosistema de las artes del movimiento, facilitando el intercambio de talento y la creación de redes sólidas que benefician a toda la comunidad artística.