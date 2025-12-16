Corporació de Granaders de la Verge de Cabanyal rectifica un error de imprenta en las papeletas de la Lotería de Navidad

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Corporació de Granaders de la Verge del Cabanyal, entidad integrada en la Semana Santa Marinera de València, ha informado de la detección de un error "material" en las papeletas distribuidas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre de 2025.

Según ha explicado la Corporación en un comunicado, las participaciones fueron impresas "por error" con el número 99.737, cuando el número correcto que juega la entidad en el sorteo es el 99.437.

La organización ha querido aclarar que la participación válida para el sorteo es, en todos los casos, la correspondiente al número 99.437, "con independencia de la cifra que figure en las papeletas impresas".

Según ha informado su presidente, Jorge Simó, "desde la Corporació tenemos previsto firmar un acta ante notario en los próximos días, en la que se dejará constancia del error y se explicará detalladamente lo ocurrido".

Asimismo, siguiendo instrucciones de la Delegación en Valencia de Loterías y Apuestas del Estado, "además de elevar el acta ante notario, la información ha sido difundida a través de numerosos grupos de WhatsApp, en varios medios de comunicación y con cartelería impresa, con el objetivo de que llegue al mayor número posible de personas afectadas".

La entidad lamenta lo sucedido, subraya que se trata de un "error material de impresión" y ha pedido "disculpas" por las posibles molestias ocasionadas. Del mismo modo, ha agradecido la "comprensión" de todas las personas allegadas a la Corporación que, año tras año, participan en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad mediante la adquisición de papeletas.

La Corporació de Granaders de la Verge del Cabanyal distribuye anualmente entre 7.000 y 8.000 papeletas para este sorteo, lo que ha motivado un "esfuerzo especial" de comunicación para garantizar que la aclaración llegue a todos los participantes. Para cualquier duda o aclaración adicional, la Corporación recomienda ponerse en contacto directamente con la entidad.