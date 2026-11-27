Sobre de voto al Congreso y Senasdo. - EUROPA PRESS

MADRID/VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha admitido un total de 1.012.033 votos por correo de ciudadanos y ciudadanas para las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, 80.527 de ellos en la Comunitat Valenciana, según los datos aportados este viernes por la empresa.

Por provincias, la mayor parte de los votos por correo admitidos se ha registrado en Valencia (42.868), seguida de Alicante (27.954) y, por último, Castellón (9.705).

Los votos emitidos en España representan el 92,03% de las solicitudes admitidas, "una ratio de conversión similar a la registrada en anteriores procesos electorales", según Correos.

El número de votos admitidos supone un 8,86% más que el registrado en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 (929.674), "la referencia comparable más próxima por haber tenido lugar en el mismo periodo del año", según ha precisado la empresa.

Frente a las elecciones del 23 de julio de 2023, marcadas por su "excepcional celebración" en pleno verano y por un "volumen extraordinario" de voto por correo, los votos emitidos han descendido un 59,05% (2.471.932), ha detallado Correos.

En los comicios del 23J de 2023, un total de 170.518 personas depositaron su voto en las oficinas de Correos de la Comunitat Valenciana: 107.684 en la provincia de Valencia, 46.414 en Alicante y 16.420 en Castellón.