La Costa Blanca centra su estrategia promocional en el mercado británico durante la segunda jornada de la WTM - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca ha centrado este miércoles en el mercado británico su estrategia promocional durante la segunda jornada de la feria World Travel Market (WTM) de Londres, en la que ha mantenido diversos encuentros de trabajo centrados en "fidelizar y aumentar el flujo de turistas británicos hacia la provincia y en ofrecerles propuestas diversificadas". Entre ellas, "especialmente" las de golf.

El presidente de la Diputación de Alicante y del patronato, Toni Pérez, ha destacado que la Costa Blanca se vuelca "en el mercado británico", principal internacional. Según el dirigente provincial, "las relaciones internacionales entre la provincia de Alicante y el Reino Unido son históricas".

"Ante las incertidumbres globales, ponemos el acento durante esta segunda jornada de la feria en cuidar mucho el mercado de Reino Unido, para fidelizar viajeros procedentes de Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte", ha apuntado.

"Nuestro aeropuerto sigue creciendo en número de pasajeros, pero es destacable el hecho de que un 33 por ciento de ellos, unos cinco millones, son turistas británicos", ha remarcado Pérez, quien ha apostado por "continuar y reforzar las estrategias de captación del turista británico", según ha informado la Diputación en un comunicado.

REUNIONES

Por su parte, el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha insistido en que el turista británico "cada vez demanda más experiencias auténticas y diferenciadas". "Por ello, hemos centrado parte de nuestra estrategia en esta segunda jornada de la mayor feria mundial del turismo en la oferta de golf, junto con otros de nuestros productos turísticos", ha agregado.

Asimismo, Mancebo ha detallado algunas de las reuniones que está manteniendo este miércoles el Patronato Costa Blanca en el recinto ExCel de Londres, con Toni Pérez a la cabeza, y que se concretan en Evolution Travel, agencia de viajes y operador turístico 'online'; Barrhead Travel, agencia de viajes especializada en paquetes turísticos completos; Travel Bulletin, plataforma y publicación especializada en el sector de los viajes y el turismo dirigida a profesionales de la industria; WizzAir, aerolínea de bajo coste especializada en vuelos económicos en Europa y otros destinos internacionales; BCD Travel, agencia global de gestión de viajes corporativos; Group Tour Shop, marca de viajes dinámica bajo el paraguas de TourAxis, o Voyage Privee, agencia de viajes 'online' especializada en ofrecer paquetes exclusivos de lujo a precios reducidos, entre otros encuentros.