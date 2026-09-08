Archivo - La Costa Blanca despliega en Polonia la "diversidad" de la oferta turística de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Costa Blanca participa en una nueva edición del Roadshow Meet Hiszpania, que se celebra hasta el 10 de septiembre en las ciudades de Sopot, Olsztyn, Bialystock y Varsovia, en Polonia. Se trata de una acción de promoción turística dirigida al mercado profesional de este país, donde va a desplegar la "diversidad" de la oferta que tiene Alicante.

En cada uno de estos enclaves se celebrarán encuentros profesionales con agentes de viajes, turoperadores y medios de comunicación especializados y locales, para presentar "de manera directa" las propuestas y conocer "de primera mano" las tendencias, intereses y necesidades de este mercado emisor.

La acción se plantea como una plataforma de promoción B2B, enfocada a "facilitar la relación comercial directa entre los destinos españoles y los profesionales del turismo en Polonia", ha subrayado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Según ha detallado el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo, durante los diferentes 'workshops', el organismo autónomo de la Diputación presentará esa "diversidad" de la oferta turística, "destacando especialmente la combinación de costa e interior, los pueblos con encanto, la gastronomía, la cultura y las posibilidades de turismo activo y de experiencias".

Asimismo, tal y como ha resaltado Mancebo, se pondrá en valor "la capacidad de la Costa Blanca para atraer visitantes durante todo el año, incidiendo en productos y segmentos con potencial, como el MICE, golf, 'wellness', idiomático y deportivo".

'ROADSHOW'

Hiszpania Deluxe, organizadora del evento, es una agencia polaca especializada en la promoción y comercialización de la oferta turística española en este mercado. Cuenta con experiencia en la organización de acciones presenciales B2B y B2C, 'roadshows', actividades vinculadas al segmento MICE, turismo de lujo, 'marketing' digital y eventos experienciales, orientados a poner en contacto a destinos, empresas y marcas españolas con potenciales clientes polacos, ha explicado la Diputación.

En esta edición, ha apuntado, el 'roadshow' recorrerá las ciudades de Sopot (7 de septiembre), "importante" localidad de la costa báltica; Olsztyn (8), "destacado" centro administrativo y universitario del noreste del país; Bialystok (9), "principal" ciudad del noreste de Polonia y eje económico, académico y cultural de la región; y Varsovia (10), capital del país y "relevante foco" político, económico, empresarial y financiero de Polonia.

MERCADO POLACO

Según la Diputación, Polonia "se ha consolidado como uno de los principales mercados emisores hacia la provincia de Alicante". Durante los primeros siete meses de 2026, se ha mantenido "de forma constante" entre las cuatro principales nacionalidades internacionales en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

"Entre enero y julio, el tráfico de pasajeros polacos superó los 720.000 pasajeros, un 24,3 por ciento más que en 2025, situando al país como el cuarto mercado internacional por volumen de viajeros y confirmando su creciente importancia tanto para la conectividad aérea como para el flujo turístico hacia la provincia de Alicante", ha manifestado el responsable turístico.

Mancebo ha insistido en que este crecimiento "pone de manifiesto la consolidación de la conectividad aérea entre Polonia y la Costa Blanca, favoreciendo un flujo turístico cada vez mayor entre ambos mercados".

También ha destacado que "esta conexión se sustenta actualmente en 13 rutas directas que enlazan la terminal alicantina con diez aeropuertos polacos". Estos son Bydgoszcz, Gdansk, Cracovia, Katowice, Lodz, Poznan, Rzeszow, Varsovia-Chopin, Varsovia-Modlin y Wroclaw.

Por otra parte, y según los últimos datos recogidos en el informe 'Coyuntura del mercado emisor polaco' de Turisme Comunitat Valenciana, recogidos por la Diputación, la provincia de Alicante concentra el 79,3% de los turistas polacos que visitan la autonomía. La estancia media se sitúa en 6,6 días, con un gasto medio diario de 169,8 euros. El acceso se realiza mayoritariamente por vía aérea, utilizada por el 99,2% de los turistas.

En cuanto al alojamiento, el 32,6% opta por establecimientos hoteleros, mientras que un 29,3% se aloja en viviendas de alquiler. Le siguen el domicilio propio, con un 14,7%, y el de familiares o amigos, con un 2,9%. Por motivo del viaje, predomina "claramente" el turismo de ocio, que representa el 90,7% de las visitas, mientras que los de negocios suponen un 3,7%.