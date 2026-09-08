Suspendidas las clases en 4 comarcas de Barcelona y una de Tarragona por lluvias este miércoles

Rueda de prensa de Parlon, Segalà y Solé este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha decidido suspender la actividad educativa en los centros de primaria, secundaria y universidades de las comarcas del Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental, Alt Penedès (Barcelona) y Baix Penedès (Tarragona) este miércoles por la previsión de lluvias intensas durante toda la jornada.

Lo ha avanzado en rueda de prensa este martes la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, acompañada del jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, y de la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé.

Está previsto el envío de un mensaje Es-Alert la tarde de este martes a la ciudadanía de estas cinco comarcas para informar de dicha decisión, que también contempla la suspensión actividades deportivas al aire libre, la actividad sanitaria no urgente y la restricción de movilidad excepto causas de fuerza mayor o de los servicios esenciales.

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