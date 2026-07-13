Costa Blanca organiza un 'fam trip' para profesores de EEUU con una excursión cultural y una estancia en la UA

Profesores estadounidenses durante el 'fam trip' en Alicante organizado por el Patronato Costa Blanca, la UA y Visit Benidorm - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca ha organizado, junto con la Universidad de Alicante (UA) y Visit Benidorm, un 'fam trip' con profesores de Estados Unidos (EEUU), que han realizado una estancia formativa de dos semanas en la universidad dentro del programa 'El aula en el mundo, redes sociales, inteligencia artificial y recursos audiovisuales en la clase ELE', además de una excursión cultural, turística y gastronómica por Benidorm (Alicante).

Los profesores americanos participan en el programa formativo de español que organiza la Embajada de España en Washington, en el marco de la estrategia de internacionalización y promoción del turismo idiomático de la provincia, según ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Esta actividad busca ofrecer "una oportunidad única" para presentar la Costa Blanca de forma "experiencial" y permitir así a los participantes descubrir "la calidad de vida, la riqueza patrimonial, la oferta cultural, el entorno natural y la gastronomía mediterránea que caracterizan al destino".

El director del Patronato, José Mancebo, ha señalado que, a través de esta "inmersión", los asistentes han podido conocer "no solo los recursos turísticos más representativos del territorio", sino también las "condiciones" que convierten la provincia en "un lugar idóneo para el aprendizaje del español".

En este sentido, ha asegurado que Alicante tiene "un clima privilegiado durante todo el año, una amplia oferta académica, una excelente conectividad internacional y un entorno seguro y acogedor".

Asimismo, la Consejería de Educación de la Embajada de España en Washington, en colaboración con "prestigiosas" universidades españolas, desarrolla anualmente diversos programas formativos destinados a docentes de español de Estados Unidos para dar a conocer "metodologías innovadoras para la enseñanza del idioma", actualizar "conocimientos pedagógicos" y acercar a los participantes "la realidad lingüística, cultural y social de España".

En este contexto, Mancebo ha subrayado que los profesores internacionales de español desempeñan un papel "fundamental" como "prescriptores de destinos", ya que "su experiencia profesional les permite orientar a estudiantes y centros educativos en la selección de programas de inmersión lingüística y académica".

Además, de acuerdo con la Diputación, "muchos de estos docentes coordinan o participan activamente en programas de movilidad internacional, intercambios académicos y viajes educativos organizados por universidades, colegios y centros de enseñanza estadounidenses".

Por ello, Mancebo ha sostenido que los profesores constituyen "un público objetivo prioritario dentro de la estrategia de promoción del turismo idiomático de la Costa Blanca", al contar con "una elevada capacidad de prescripción entre potenciales estudiantes interesados en aprender español y vivir una experiencia formativa en España".

EXCURSIÓN

Durante su estancia, la decena de profesores participantes ha conocido algunos de los "principales enclaves turísticos" de Benidorm, así como "los valores ambientales y paisajísticos del Parque Natural de la Serra Gelada" y "la gastronomía local".

Respecto a este recorrido, el director del ente turístico ha remarcado que se ha podido mostrar "la diversidad de la oferta turística del destino", además de su "patrimonio natural, cultura, sostenibilidad y gastronomía", con el fin de que los docentes vivan "una experiencia auténtica" y puedan trasladar posteriormente "una imagen completa y atractiva de la Costa Blanca a sus estudiantes y centros educativos de origen".