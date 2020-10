Los creadores de 'Years & years' y 'La señora' se suman a las masterclasses online de VLC Pitch Forum

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los creadores de las ficciones 'Years & years' y 'La señora' se suman a las masterclasses online de VLC Pitch Forum. Dentro de esta edición especial, dada la coyuntura de la Covid-19, el certamen plantea 3 masterclasses online con tres reputados guionistas que ofrecerán, cada uno de ellos, una visión de la ficción y de sus procesos de trabajo.

Junto a la ya anunciada masterclass online del reputado guionista Javier Gullón ('Enemy', 'Aftermath' o 'Ventajas de viajar en tren'), en la que repasará cómo es el día a día de un guionista que aterriza en Los Ángeles, el viernes 6 de noviembre a las 18.00 horas (horario España), se suman a VLC Pitch Forum otros dos "pesos pesados" de la escritura audiovisual: Virginia Yagüe ('La señora', 'Amar en tiempos revueltos', 'Els nens salvatges') y Russell T. Davies ('Years & Years').

El guionista y showrunner Russell T. Davies protagonizará la masterclass 'Years& Years, la profecía de una Europa rota', el lunes 26 de octubre a las 18.00 horas. Esta aclamada serie retrata una Europa diezmada, una distopía que aterroriza por lo cercana, pero también nos acuna con héroes míticos dispuestos a dar la vida para cumplir su destino fatal.

Russell T. Davies muestra una mirada feroz y reveladora sobre el racismo, la deshumanización del siglo XXI y los fenómenos migratorios que parece anticipar la caída de Occidente como lo conocemos. En la masterclass conoceremos al autor, voz de su generación, y nos contará sobre sueños y motivaciones pasadas y desvelará el porvenir: su nueva serie Boys, situada durante los 80 y en el marco de otra pandemia trágica, la del sida.

En su extensa vida profesional el autor galés ha creado éxitos como 'Queer As Folk' en 1999 (Red Productions for Channel 4). En 2005, trajo de vuelta a la pantalla de BBC la serie Doctor Who creando además sus spin-offs Torchwood y The Sarah Jane Adventures. Desde entonces, ha escrito 'Cucumber and Banana' (Channel 4), 'A Very English Scandal' y la celebradísima 'Years & Years' (BBC One). Actualmente, se encuentra desarrollando su siguiente serie 'Boys' (Channel 4).

Por su parte, la escritora audiovisual Virginia Yagüe abordará la masterclass 'PCR para guiones. Fallos recurrentes, agujeros negros y revisión con mirada de género'. La creadora y guionista de series de televisión en España como La Señora y 14 de abril, 'La República', 'Amar en Tiempos Revueltos' (TP de Oro a la mejor Telenovela 2012, Premio Ondas 2008 y Medalla de plata a la mejor serie dramática en el New York Festival 2007) o la TV Movie 'Prim, el asesinato de la calle del turco' (Globo de plata en el World Media Festival de Hamburgo propone un rastreo de los fallos y problemas más comunes a los que se enfrentan los guionistas desde la escritura así como un repaso, en forma de decálogo, para avanzar en la creación específica de personajes femeninos.

Virginia Yagüe ofrecerá esta masterclass el miércoles 28 de octubre a las 18.00 horas. Es necesario inscribirse a las masterclasses a través de la página web de VLC Pitch Forum: https://www.vlcpitchforum.com/masterclass-online/

VLC Pitch Forum está organizado por el Institut Valencià de Cultura y gestionado por La república del lápiz. Entre sus colaboradores continúan las entidades de gestión DAMA y la Fundación SGAE a través de su Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana, el espacio La Mutant de la Regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València y la asociación de guionistas valencianos EDAV y el sindicato ALMA, asimismo, refuerza su participación como partner tecnológico Filmarket Hub.