La 'Crida' de las Fallas 2025 tendrá controles de acceso para evitar la entrada de alcohol, más pantallas y mejor sonido

La 'Crida' de las Fallas 2025, que se celebrará este domingo en las Torres de Serranos para dar el pistoletazo de salida a las fiestas josefinas de este año, tendrá controles de acceso para evitar la entrada de bebidas alcohólicas y de artefactos pirotécnicos al recinto. Paralelamente, se reforzará la instalación de pantallas gigantes --con una más que en ediciones anteriores-- y la megafonía para que el público pueda disfrutar todavía más de este emblemático acto que reúne cada año a miles de personas.

De este modo lo ha confirmado el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, este lunes en el acto de presentación del espectáculo de este año, que llevará por título 'Despertant els nostres cors' y estará dedicado a "la capacidad del pueblo valenciano de reponerse ante la adversidad".

En cuanto a la organización del acto, ha indicado que se repetirán los controles de acceso instaurados en la última edición --que estarán en las mismas ubicaciones-- "a petición de los presidentes" de las comisiones falleras, con el propósito de blindar el entorno de las Torres de Serranos del consumo de alcohol, dadas las "buenas sensaciones" que dejó esta medida el pasado año.

Además, ha avanzado que, como novedad, los restaurantes y bares de las calles aledañas a las Torres de Serranos evitarán el montaje de terrazas exteriores durante la franja horaria de la tarde del domingo 23 más próxima al inicio del acto de la 'Crida' para despejar las calles y facilitar el acceso del público a las inmediaciones del recinto.

En cuanto al acto, la 'Crida' reformulará este año su formato y apostará por un espectáculo "100% valenciano" con cantantes profesionales, danza tradicional, acróbatas aéreos, pirotecnia y un coro --que sustituirá a las habituales proyecciones digitales-- y que estará dedicado a "la capacidad del pueblo valenciano de reponerse ante la adversidad".

Bajo el lema 'Despertant els nostres cors', palabras extraídas de la letra del himno regional, la propuesta es "una gran apuesta por el talento valenciano" con la participación de los artistas Lorena Calero y Gonzalo Manglano, que pondrán voz al pasodoble 'El Fallero' junto a 30 integrantes de la Escolanía de la Virgen, mientras que la actriz de doblaje Pilar Martínez pondrá "por primera vez voz" a las emblemáticas Torres.

Para este espectáculo se ha puesto el acento en la redacción de una rapsodia "fallera y poética" con una "potente" dirección teatral, musical y artística y con un guión "repleto de guiños históricos, efemérides, homenajes y pequeños detalles del ajuar cultural y festivo" de la ciudad.

Este 23 de febrero volverá a sonar "el himno de las Fallas", pero en esta ocasión con arreglos de Kike Soriano, que compuso el tema 'We'll be back to fire' durante la pandemia inspirándose precisamente en la partitura del maestro Serrano. Por su parte, la cantante de Mislata Lorena Calero pondrá "alma y voz" al espectáculo desde la terraza superior de las Torres de Serranos, a los pies de la Senyera, acompañada por el tenor y compositor valenciano Gonzalo Manglano, integrante del cuarteto Melomans.

A ellos se sumarán una treintena de integrantes de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados bajo la batuta de su director, Luis Garrido, y el grupo de folclore Les Folies de Carcaixent, con integrantes de más de una decena de municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

Todos ellos recrearán "un viaje en el tiempo a través de la historia de las Fallas y del arte" como un 'tableau vivant' con fotografías "icónicas" de la fiesta y cuadros de Pinazo. El espectáculo concluirá con un número musical final que rendirá homenaje al 80 aniversario de la Ofrenda y al 140 del primer llibret de falla de Bernat i Baldoví.

Paralelamente, las ocho integrantes del conjunto Sylphes Aerial Ballet sobrevolarán el público presente en las Torres de Serranos y prometen dejarle "sin aliento" con sus coreografías aéreas en un "desafío técnico y artístico coreografiado ad hoc" para la 'Crida'. A este espectáculo se sumará la voz de la galardonada actriz de doblaje valenciana Pilar Martínez, encargada de "poner voz" a las Torres de Serranos, que "humanizará" esta construcción medieval "con siglos de historia que sirve como telón de fondo" para el acto que da la bienvenida a las fiestas.

La Banda Sinfónica Municipal amenizará con pasodobles falleros los minutos previos al inicio del espectáculo, desde las 19.00 horas de la tarde del domingo. Los músicos y profesores ocuparán "un lugar destacado" integrado en la estructura de la tribuna principal e interpretarán en directo los himnos para finalizar protocolariamente el acto antes del castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Peñarroja.

Al respecto, el concejal de Fallas ha destacado que el espectáculo, "100% valenciano" y diseñado "ad hoc" para la 'Crida', tendrá un "guiño" a los afectados por la dana del pasado 29 de octubre. "Va a ser diferente, pero todo el mundo se va a quedar con la boca abierta", ha prometido Ballester.

En esta línea, ha destacado que "nunca antes" se había puesto "tanto mimo" en una propuesta para este acto, que dejará "momentos emocionantes" y que incluirá, como es habitual, pirotecnia durante el espectáculo --mediante una plataforma tras las Torres de Serranos-- y en la parte final --desde el cauce del río--.

Por su parte, el compositor Gonzalo Manglano ha subrayado la "responsabilidad muy grande" de poder participar en la 'Crida' y ha prometido "rendir homenaje a las Fallas en este año especial" tras la dana y ha llamado a "unir las voces" para ello. Mientras, la cantante Lorena Calero ha reconocido que tener esta responsabilidad es un "regalo" y ha garantizado "momentos preciosos" y dar "todo el cariño" a València.

De su lado, Luis Garrido ha resaltado la "versatilidad" de la Escolanía de la Virgen y ha confiado en que el público disfrute del espectáculo para tener un comienzo de las Fallas "brillante", mientras que Elena Sánchez --integrante del Sylphes Aerial Ballet-- ha mostrado sus "ganas" y su "emoción" por poder realizar un "homenaje a todo el pueblo valenciano" y Xavier Rausell --del conjunto Les Folies-- ha apostado por "acercar la fiesta" al público que ha "sufrido" durante los últimos meses por las inundaciones.