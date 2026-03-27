El 'Cristo de las mujeres', la centenaria cofradía valenciana que las incluye desde 1926 y donde son mayoría

Representantes de la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón del Cabanyal-Canyamelar, conocido como 'Cristo de las mujeres', recibidas por la alcaldesa de València, María José Catalá - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón del Cabanyal-Canyamelar cumple cien años marcados por una igualdad "poco común". De hecho, es también conocida como 'Cristo de las mujeres' porque es la única imagen que, desde la creación de la agrupación en 1926, es llevada por mujeres y por hombres en la Semana Santa de principios del siglo XX.

Integrantes de la Hermandad de Cristo del Perdón --que tiene 50 cofrades y 50 personas colaboradoras, de las que cerca de un 80% son mujeres-- han sido recibidos este viernes por la alcaldesa de València, María José Catalá, con motivo del centenario de la cofradía.

Las representantes de la cofradía han invitado a la alcaldesa de València, María José Catalá, a participar en la procesión que tendrá lugar el sábado, 29 de marzo. Asimismo, han nombrado a la primera edil Presidenta Honorífica y le han entregado un libro conmemorativo de la efeméride.

Una de ellas, Ana, ha explicado durante la recepción que la hermandad, cien años después de su creación, está compuesta mayoritariamente por mujeres. "Creo que hay el 75% de mujeres y 25% de hombres, o incluso menos, y la directiva la componemos todas mujeres, menos el presidente y hermano mayor", ha señalado en declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press.

Ana ha insistido: "Aceptamos a todo el que venga que quiera ser parte de nuestra hermandad con nuestros valores, con nuestra imagen y con todo". Además, ha agradecido a la alcadesa que les haya recibido con "los brazos abiertos".

Cabe recordar que la celebración de la Semana Santa de este año ha estado marcada en Valencia por la polémica de la negativa a aceptar mujeres por parte de la Cofradía de la Sangre de Sagunto (Valencia). Una caso que el Ministerio de Igualdad llevará a la Fiscalía.