Cruz Roja atiende a 13 personas en el espectáculo pirotécnico del domingo

Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 9:20
VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha asistido a un total de 13 personas en el espectáculo pirotécnico de este domingo, 8 de marzo, según ha informado la entidad en un comunicado.

Del total, seis personas han sido atendidas por cuerpos extraños en ojos; tres por lipotimias; otras tres por heridas; y una por traumatismos.

En cuanto a los recursos destinados al espectáculo pirotécnico por parte de Cruz Roja, se ha contado con 50 medios humanos --32 socorristas; 13 TES; dos enfermeros; dos coordinadores y un médico-- y 14 materiales --cinco vehículos de transporte; tres postas sanitarias; otras tres ambulancias tipo B; dos ambulancias tipo A; y un vehículo de coordinación--.

