Cruz Roja presta apoyo psicológico a los afectados por el incendio de Xàbia (Alicante): "La situación es muy complicada"

Vivienda incendiada en un edificio de Xàbia (Alicante) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Integrantes de Cruz Roja están prestando apoyo psicológico y asesoramiento a los familiares de los dos fallecidos en el incendio de una vivienda en Xàbia (Alicante), así como a otros afectados por este siniestro que ha obligado a desalojar a unos 40 residentes del bloque de inmuebles y que aún no saben cuándo podrán volver a sus hogares.

Es el caso del psicólogo Alejandro Pedrós, quien ha explicado este viernes a los medios de comunicación que el suceso ha generado una situación "muy complicada", tanto para los allegados de las víctimas mortales como al resto de damnificados.

Según ha relatado, desde Cruz Roja están con ellos para darles "apoyo" e "intentar resolver, en la medida de lo posible, cualquier duda que tengan".

Igualmente, ha recalcado que tras el incendio han actuado, además de esta entidad, Guardia Civil, Protección Civil, los servicios sanitarios y personal del Ayuntamiento de Xàbia, del que forma parte la Policía Local.