La Cruz Roja subraya la importancia de la "sensibilización social" ante emergencias: "Tenemos que prepararnos todos"

Varias personas evacuadas a causa del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en Moncofa, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La incidencia creciente de los episodios de emergencias hace que sea fundamental que la población se forme para saber cómo protegerse en estos episodios. La "sensibilidad social" es un factor crucial ya que "no se trata de preguntarse si me va a tocar, sino de, cuando me toque, cómo tengo que actuar".

Así lo ha resaltado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Cruz Roja desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), Miguel Ángel Rodríguez.

En este sentido, recalca la importancia de "la sensibilización social" y de saber "como prepararse y actuar ante una emergencia". "No se trata de preguntarse si me va a tocar, sino que cuando me toque ¿cómo tengo que actuar?", ha explicado Rodríguez, quien ha hecho hincapié en que, ante el aumento de estos desastres, "lo que tenemos que hacer es prepararnos todos" y "hacer caso a las instrucciones del 112".

Una treintena de efectivos y una decena de vehículos de Cruz Roja se han movilizado en la zona del incendio en el entorno de la Serra d'Espadà y acoge a aproximadamente 500 personas evacuadas, para las que ha puesto a disposición un total de 600 camas en tres albergues. Además, los voluntarios proporcionan a las personas afectadas todos los enseres y utilidades necesarios, además de atención psicológica a aquellos que la requieren.

"Es una sensación que manifiestan todos (los vecinos atendidos), por un lado el miedo, por otro lado la incertidumbre, la necesidad de información. Son situaciones en las que es importante tener a alguien a tu lado, que puede ser el mismo compañero del propio albergue o gente de Cruz Roja, que trata un poco de bajar los niveles de incertidumbre y de ansiedad", ha expresado el portavoz.

Rodríguez ha subrayado la coordinación de Cruz Roja en las tres provincias con el 112 de la Generalitat Valenciana a la hora de realizar tareas de información, traslado y atención de necesidades.

"También estamos en colaboración con los ayuntamientos de cada municipio, tenemos un equipo de juventud de ocio y tiempo libre para los más jóvenes y hemos montado unos equipos de atención psicológica para las personas, para poder hablar con ellas de la situación que están viviendo y ayudarlas en este proceso", ha resaltado Rodríguez.

"DESCARGAR LA SITUACIÓN EMOCIONAL"

"Entendiendo que la situación que te ha sacado de casa es de improviso, hay temas relacionados como la alimentación, agua, dormir o poder descansar y también temas relacionados con poder descargar la situación emocional que están viviendo", ha añadido.

Finalmente, el portavoz se refiere asimismo a los vecinos desplazados de edad más avanzada: "A la gente más mayor o vulnerable se les está intentando ubicar en sitios más cómodos para ellos como residencias hasta hoteles para intentar que no estén en pabellones", concluye.