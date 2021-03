Cs exige explicaciones a Ribó por "el incumplimiento del Plan Estratégico de La Marina"

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha recriminado al alcalde y presidente del Consorcio Valencia 2007, Joan Ribó, "el incumplimiento del Plan Estratégico de La Marina, diseñado para el período 2016-2021, por estar pendiente de ejecución la gran mayoría de los compromisos incluidos en el documento" y ha exigido "explicaciones" en una pregunta formulada al pleno.

Giner ha señalado que Cs "está a favor del desarrollo de La Marina" y se ha mostrado "satisfecho de la condonación de la deuda por el Gobierno". Sin embargo, ha criticado que "el Ayuntamiento debe pagar su parte, aunque el alcalde Ribó dice que lo hará cuando pague el Gobierno", ha indicado la formación en un comunicado.

"También se debe pagar a la Autoridad Portuaria de València porque existen unos compromisos económicos, que no pueden soslayarse", ha dicho, al tiempo que ha manifestado que "el alcalde debe dar explicaciones de las causas del incumplimiento del Plan Estratégico de La Marina, cuyo documento se hizo conociendo la deuda con el Gobierno".

El portavoz ha instado a Ribó a "dar cuenta de la situación de todos los objetivos y proyectos de ese plan, así como a explicitar cuáles se han cumplido y cuáles no". "No nos vale una respuesta que se acoja a que el Gobierno no condonaba la deuda porque muchos proyectos se podían haber desarrollado", ha agregado.

En esta línea, Giner ha censurado la posición de Ribó de "instar a la Autoridad Portuaria de València a frenar o modificar distintos proyectos, cuando sus compromisos en ese plan han quedado por ejecutar aunque es también parte de su responsabilidad".