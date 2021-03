Cs rechaza la mano tendida del PSPV para la Diputación de Alicante y defiende la "buena salud" del pacto con el PP

Mazón (PP) subraya la unidad y "estabilidad" con Ciudadanos tanto en la corporación provincial como en el Ayuntamiento

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos en la Diputación de Alicante ha rechazado este miércoles la mano tendida que le ha ofrecido el PSPV en la corporación provincial, donde el PP gobierna con un pacto con la formación 'naranja', ya que según ha señalado el coordinador provincial de Cs, Javier Gutiérrez, a Europa Press, ese acuerdo goza de "buena salud".

Así lo ha indicado después de que Ciudadanos y PSOE hayan presentado una moción de censura en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento de Murcia que pondría fin al gobierno de coalición que la formación naranja mantiene con el PP en ambas instituciones y, a raíz de este movimiento, el PSPV en la Diputación de Alicante haya mostrado una "mano tendida" a Cs para una "alternativa progresista" en la corporación provincial.

El grupo del PSPV en la Diputación de Alicante ha ofrecido este miércoles a Cs la posibilidad de pactar una moción de censura contra el Partido Popular para intentar así emular el escenario político que se ha originado en Murcia.

No obstante, Cs ha descartado respaldar esa propuesta debido a que defiende que el actual pacto con el PP es "estable", "goza de buena salud" y que la situación del gobierno de Murcia "no es extrapolable" a la provincia de Alicante, según Javier Gutiérrez.

Para Gutiérrez, los acuerdos "no deben romperse solo por el efecto dominó y sin que haya un motivo de peso" y ha hecho hincapié en que la situación de Murcia "no es extrapolable" a Alicante debido a que en la Región "no había buena relación, algo que no ocurre aquí".

"Los objetivos de los pactos de gobierno se están cumpliendo y se tratan de equipos estables", ha insistido el portavoz de Cs en la Diputación. Igualmente, Gutiérrez ha querido mostrar su apoyo a los compañeros de Murcia y lamentar que se hayan visto "abocados a romper los pactos firmados a principio de legislatura".

"CODO CON CODO"

En la misma línea, el presidente 'popular' de la Diputación, Carlos Mazón, ha defendido la unidad con Ciudadanos en la corporación provincial y en el consistorio: "Tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación estamos trabajando muy unidos y con equipos estables", ha declarado a los periodistas. "Estamos trabajando codo con codo por sacar a la provincia de Alicante de la situación en la que se encuentra de crisis sanitaria, social y económica debido a la pandemia", ha indicado.

El portavoz del PSPV en la institución provincial, Toni Francés, había tendido una mano a los 'naranjas' para formar una "alternativa progresista" y así acabar con la "nefasta gestión" del gobierno 'popular' que "ya dura tantas décadas".

"Es un ofrecimiento que siempre ha estado ahí durante toda la legislatura, pensamos que Ciudadanos debería recuperar el centro político y no seguir con su giro a la derecha para así perder el apoyo social", ha sostenido Francés, quien considera que las mociones de censura son un instrumento "legítimo" y "legal" si no se promueven con tránsfugas.

"No criticamos al PP por promover mociones de censura, sino por apoyarse en tránsfugas", ha explicado el portavoz del PSPV en alusión a recientes mociones en la provincia, al tiempo ha recordado que los socialistas fueron la opción "más votada" en la Diputación.

El acuerdo sellado entre 'populares' y 'naranjas' en 2019 permitió a Carlos Mazón ostentar la presidencia de la institución con una mayoría de 16 diputados --14 más 2--. Sin embargo, el PSPV fue la formación más votada pese a que obtuvo los mismos diputados que el PP --14--.