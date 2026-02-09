CSIF insta al Consell a negociar un nuevo decreto de teletrabajo y pide la derogación del actual por "inoperativo"

Archivo - Un usuario utilizando un ordenador y una tablet. - PIXABAY - Archivo

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha instado al Consell a negociar "de inmediato" y "de manera real" un nuevo decreto de teletrabajo "ágil y que atienda las necesidades de la Generalitat". La central sindical ha recalcado en un comunicado que el decreto actual, aprobado por el anterior gobierno en 2021, es "inoperativo, restrictivo y lleno de ambigüedades".

Según ha señalado CSIF en un comunicado, se ha insistido a la Dirección General de Función Pública para que aborde el cambio del decreto de teletrabajo 49/2021, una cuestión que ya se introdujo en el pacto de legislatura para que se tratara como "fundamental".

No obstante, ha lamentado que la Generalitat, "lejos de avanzar ha optado por frenar el desarrollo del teletrabajo, con excusas y manteniendo un decreto ineficaz". La central sindical ha explicado que el decreto vigente, "aprobado sin consenso con las organizaciones sindicales", ha generado, en la práctica, "una parálisis absoluta en la implantación y mantenimiento efectivo y real del teletrabajo".

Entre otras cuestiones, porque deja "al capricho de cada subsecretaría su aplicación, y si la persona responsable no cree en el teletrabajo como una modalidad laboral consolidada, no se aplica". El sindicato también alerta de otro "efecto pernicioso" del decreto que está en vigor, que es el de la "rigidez".

"El teletrabajo se deja de desarrollar si quien lo lleva a cabo cambia de puesto de trabajo. Diversos organismos han presentado quejas para solicitar más flexibilidad, de manera que el teletrabajo también pueda ser aplicado por personal de reciente incorporación", ha recalcado.

CSIF subraya que siempre ha insistido en que "los puestos susceptibles de teletrabajo sean identificados y no se vinculen a una persona concreta, de manera que quien acceda a ese puesto pueda desarrollar el teletrabajo desde su incorporación".

La central sindical ha resumido la situación que vive la Administración autonómica en "la ausencia de una política seria, coherente y efectiva de teletrabajo en el seno de la Generalitat pese a tratarse de un instrumento plenamente consolidado en muchas otras administraciones, organismos autónomos y empresas mixtas y privadas como herramienta que aporta modernización y eficiencia".

El sindicato hace hincapié en que la situación está derivando en "una tendencia a la baja en la implantación del teletrabajo en la Administración de la Generalitat". Ante esta coyuntura, ha urgido en las últimas reuniones de Mesa Sectorial a una "negociación real de un nuevo decreto de teletrabajo".