CSIF pide a Educación que adapte en el Plan director de infraestructuras para que los centros sean "refugios antidana"

Caudal del río lleno de barro y vegetación que ha ido arrastrando el agua de las lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) plantea a Conselleria de Educación que "acelere" la presentación del nuevo Plan director de Infraestructuras que abarcaría tanto centros ya existentes como de nueva construcción. En este sentido, pide que este proyecto incluya "las medidas necesarias para convertir los centros educativos en puntos de acogida en localidades ante inundaciones, de modo que puedan llegar a convertirse en refugios antidana".

CSIF insiste, en un comunicado, en la importancia del plan de infraestructuras, una cuestión que el sindicato reivindica y que considera "fundamental para garantizar una educación en las condiciones adecuadas".

El sindicato hace hincapié en "la urgencia de esta propuesta para analizar y negociarla, con el objetivo de lograr centros educativos adaptados a las circunstancias meteorológicas", y propone que, además de la climatización adecuada en las aulas para afrontar altas o bajas temperaturas, el plan incluya "el carácter de centros educativos como refugios antidana, sobre todo en localidades más pequeñas o con menos recursos".

La central sindical ahonda en este planteamiento para nuevos recintos educativos, aunque también apunta a la modificación y adecuación de ya existentes. Remarca igualmente que el plan de infraestructuras "debe establecer un calendario de ejecución que afecte a centros nuevos, que han de construirse en zonas no inundables y con unas características que les permita afrontar fuertes lluvias como las que está sufriendo la Comunitat Valenciana".

El sindicato señala que este plan "también ha de incluir centros ya edificados con el fin de llevar a cabo las modificaciones necesarias que permitan garantizar la seguridad en su interior".

A este respecto, tanto para los ya construidos como para los futuros, expone la generación de medidas de autosuficiencia energética, como la instalación de placas solares o de baterías. Esta circunstancia permitiría reforzar su papel y autonomía como refugios antidana.

"UNA OPORTUNIDAD PARA INCLUIR MEJORAS"

El sindicato señala que la elaboración del Plan Director de Infraestructuras constituye "una oportunidad para incluir mejoras no contempladas hasta ahora y que cada vez resultan más necesarias".

En esa línea, se centra su planteamiento de mejora de climatización, autonomía energética e incremento de seguridad, de manera que "estos recintos puedan beneficiar a todo el municipio al convertirlos en refugios antidana en caso de fuertes lluvias y evacuación de habitantes de sus domicilios".