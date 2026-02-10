CSIF pide más seguridad en el archivo de los juzgados de Catarroja y garantía de la privacidad en el Registro

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a Conselleria más seguridad y privacidad en determinadas dependencias de la Ciudad de la Justicia de Catarroja (Valencia).

La central sindical ha hecho hincapié en habilitar una mayor protección del acceso al sótano y en garantizar un aumento de la confidencialidad a usuarios que acuden a Registro Civil y a juzgado de guardia.

CSIF ha explicado en un comunicado que en el sótano se ubican los archivos y el calabozo. En este sentido ha avisado de que una vez superado el arco de seguridad, el acceso a estas dependencias resulta "sumamente sencillo" desde el propio ascensor de uso público pulsando el botón de -1, ya que no requiere de una llave especial ni de otras medidas de seguridad, al contrario de lo que sí ocurre en otros partidos judiciales. El sindicato ha advertido del carácter "especialmente sensible" de esa parte de las instalaciones judiciales.

Por otra parte, ha exigido una mayor privacidad en espacios como el mostrador compartido entre Registro Civil y acceso a dependencias del juzgado de guardia. En este sentido ha señalado que, por ejemplo, en ese mismo lugar pueden coincidir una persona que acuda a realizar un trámite de inscripción y, otra, atendida por un funcionario del juzgado de guardia, a la que estén instalando una pulsera o comunicando una orden de alejamiento.

CSIF ha indicado que a esta circunstancia se suma la dificultad de atención por el diseño de las dependencias, "ya que el funcionario se ve obligado a sentarse sobre la propia mesa para estar cerca del mostrador y escuchar y tramitar las peticiones de los usuarios", ha advertido.

La central sindical ha reclamado, ante esta situación, un incremento del control a archivos y calabozo. En este sentido ha recordado la "relevancia" de los casos abordados en este partido judicial, entre los que destaca el que afecta a la dana. Del mismo modo, plantea aplicar medidas que aumenten la privacidad y la confidencialidad con el fin de garantizar el máximo respecto a la legislación al respecto y la mayor salvaguarda, tanto para usuarios como para funcionarios.