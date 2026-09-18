CSIF reclama a Sanidad una revisión "exhaustiva y urgente" de La Fe tras las "filtraciones e inundaciones" por lluvias

CSIF insta a Conselleria a realizar una revisión exhaustiva, integral y urgente de las instalaciones del hospital La Fe - CSIF

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta, tanto a Conselleria de Sanidad como, en particular, a la dirección del recinto, a una "revisión urgente, integral y exhaustiva" de las instalaciones del hospital La Fe de Valencia. El sindicato ha tramitado esta petición por escrito tras las inundaciones y filtraciones sufridas en diversos espacios en las últimas lluvias y con la intención de evitar que esta circunstancia se reproduzca.

CSIF traslada su "preocupación y malestar ante las deficiencias estructurales que presenta el centro hospitalario, que han vuelto a quedar en evidencia tras las precipitaciones de esta semana".

El sindicato señala "las inundaciones y filtraciones en puntos y servicios, lo que ha obligado al personal de limpieza a activar los equipos de aspiración de agua y su posterior saneamiento, con una sobrecarga de trabajo para estos profesionales". CSIF detalla, además, que la entrada de agua afectó a "diversas plantas de hospitalización, zonas administrativas y pasillos de acceso al sótano".

Esta situación "derivó en encharcamientos e incluso acumulación de agua en mesas de despacho, con el efecto en ordenadores y teclados". La central sindical remarca que "esto no ha sido un hecho aislado, ya que cada vez que se producen episodios de lluvias el personal y los usuarios se ven obligados a sufrir las mismas consecuencias". Ante esta situación el sindicato considera "inadmisible que un hospital con poco más de 15 años de vida y con la envergadura que tiene presente estas carencias estructurales de forma sistemática y reiterada".

El sindicato avisa que estas deficiencias "no solamente generan evidentes molestias logísticas, sino que representan un riesgo laboral real y directo para la seguridad de usuarios y plantilla profesional. Además, pone en peligro la integridad de las instalaciones y del material de trabajo de los distintos departamentos".

CSIF, ante esta circunstancia, ha reclamado por escrito a Gerencia del recinto "una revisión exhaustiva, integral y urgente de las instalaciones del hospital". Del mismo modo, insta a que "se acometan las reformas necesarias en las cubiertas y sistemas de drenaje para evitar que estos incidentes generados por las fuertes precipitaciones vuelvan a producirse".