CSIF se suma a la convocatoria de la huelga indefinida en educación

Banderolas del sindicato CSIF en una protesta a favor de la educación pública. - CSIF

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que se suma como convocante a la huelga en el sector educativo al apoyarla el 76,30% de sus afiliados y simpatizantes en la encuesta promovida por el sindicato. Además, lo hará de manera indefinida, ya que el 55,22% se decanta por esta medida.

La encuesta se cerró el jueves 30 de abril y el mismo viernes, 1 de mayo, el sindicato registró ante Generalitat la convocatoria de huelga. Este mismo lunes, los órganos directivos de CSIF se han reunido para abordar todos los detalles de la protesta, informa la organización sindical en un comunicado.

Cabe recordar que la semana pasada ya registraron la convocatoria de este paro indefinido, para que se inicie a partir del próximo 11 de mayo, los sindicatos STEPV, UGT y CCOO.

La encuesta, realizada de manera telemática para conocer la percepción y postura de sus bases, confirma igualmente que el 84% de afiliados y simpatizantes apuesta por llevarla a cabo durante el mes de mayo.

CSIF da "este paso hacia delante en las reivindicaciones laborales ante la falta de respuestas concretas por parte de la Administración", aseveran.

El sindicato recuerda que ya presentó en febrero su relación de 13 puntos necesarios para mejorar la educación pública valenciana y con el fin de dignificar la labor de sus docentes. Entre esos puntos se encuentra una imprescindible subida salarial, ya que los profesionales valencianos se sitúan a la cola de España en retribuciones.

CSIF ha instado en repetidas ocasiones a la Conselleria a "concretar un incremento salarial, con fechas y cantidades" y a empezar a llevarlo a cabo "este curso".

La entidad ha recalcado durante las últimas semanas que el tema no puede dilatarse más, ya que el personal docente valenciano lleva escuchando promesas de mejoras desde el anterior gobierno que no se han trasladado a la práctica. No obstante, la Generalitat "no ha avanzado en la negociación", una postura que el sindicato califica de "inadmisible".

La central sindical considera igualmente "fundamental el abono de las pagas extra completas para todos los docentes y el establecimiento de los denominados días moscosos o de libre disposición para este colectivo, ya que carece de ellos".

Del mismo modo, propone el reconocimiento de un sexto sexenio, ya que, como recuerda el sindicato, a diferencia de otras autonomías en la Comunitat Valenciana el colectivo docente no percibe carrera profesional.

CSIF también ha planteado medidas como la reducción de ratios, la disminución urgente de la burocracia que obliga a los docentes a dedicar gran parte de su tiempo a cuestiones ajenas la a atención directa al alumnado, nueva normativa para reducción de horario a mayores de 55 años o máxima oferta de plazas en las convocatorias de oposiciones, entre otras.