Cuadernos Rubio celebra su 70 aniversario con nuevo CEO y la apertura de una academia

Enrique Rubio, hasta ahora al frente de la compañía, da paso a la tercera generación familiar con el nombramiento de Luis Rubio como director general de la editoria - CUADERNOS RUBIO

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La editorial Rubio, creadora de los cuadernos didácticos Rubio, celebra su 70 aniversario en un momento "clave" de su trayectoria: "una etapa de continuidad, que seguirá apostando por la innovación educativa y el impulso estratégico como referente en el acompañamiento del aprendizaje de varias generaciones".

La celebración coincide con el relevo en la dirección de la compañía, que da paso a la tercera generación familiar con Luis Rubio como nuevo CEO, y con la puesta en marcha de la Academia Rubio, que se ubicará en el interior de la Tienda Rubio en un espacio que recuperará de forma simbólica el germen de los primeros cuadernos Rubio: la academia de Ramón Rubio, fundador de la marca.

Como nuevo CEO, Luis Rubio asume este cargo con el objetivo de consolidar la continuidad del proyecto iniciado por el fundador de la editorial y reforzar la "evolución natural" de la marca. Tiene experiencia profesional previa en el ámbito del gran consumo, en compañías como Procter & Gamble y Vicky Foods, y se incorporó a Cuadernos Rubio en 2021. Desde entonces ha ocupando distintas responsabilidades dentro del área de gestión y desarrollo del negocio.

Desde la compañía destacan que este relevo llega tras décadas de consolidación y transformación bajo el liderazgo de Enrique Rubio, quien asumió la dirección en los 90. Durante su etapa, la marca ha apostado por la innovación educativa, la ampliación de su público objetivo más allá del entorno infantil tradicional y la adaptación a nuevos formatos y necesidades de aprendizaje, sin perder la esencia del método: "Este 70 aniversario no es solo una celebración del pasado, sino una reafirmación de hacia dónde queremos ir: seguir haciendo fácil lo difícil, adaptándonos a los nuevos tiempos sin perder la esencia del método Rubio".

Uno de los hitos de esta nueva etapa es la puesta en marcha de la Academia RUBIO, un proyecto que supone un paso más en la evolución de la compañía hacia un modelo educativo más experiencial, abierto y transversal. Pretende conectar su pasado con su presente, reinterpretando su historia como punto de partida para un nuevo concepto de aprendizaje.

TALLERES Y ZONA DE LECTURA ABIERTA

El proyecto contará con un equipo de profesionales y ofrecerá una programación dirigida tanto a niños como a adultos, consolidándose como un espacio intergeneracional. La oferta incluirá talleres de lettering, acuarela, cuentacuentos, estimulación cognitiva, motricidad fina y actividades específicas orientadas a la atención a la diversidad, reforzando el enfoque inclusivo y educativo del proyecto.

Además de su actividad formativa, la academia incorporará una zona de lectura abierta para niños, disponible cuando no se estén impartiendo talleres, con el objetivo de generar un entorno flexible en el que el aprendizaje no esté limitado a la programación formal, sino que pueda desarrollarse de forma natural, creativa y continua.

La inauguración oficial de este espacio, que compartirá espacio con la 'flagship store' en València, está prevista para finales de mayo.

La celebración del 70 aniversario se completará con acciones especiales en redes sociales, a través de contenidos que repasarán la historia, curiosidades y evolución de la marca para acercar su legado a nuevas generaciones. También habrá promociones y sorteos tanto en su tienda física como online dirigidos a familias, docentes y alumnos, como la posibilidad de ganar sus cuadernos durante todo un año.

Desde su fundación en 1956, Cuadernos RUBIO ha acompañado a generaciones en su proceso de aprendizaje y ha logrado más de 330 millones de cuadernos vendidos en el mercado estatal e internacional.