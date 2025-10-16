¿Cuánto ingresan los diputados? Mazón declara 86.015,3 euros y la presidenta de Les Corts 99.797,81 euros

El síndic del PP es el que más percibe, con 88.310 euros, y el de Vox el que menos, con 61.501 euros

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, declaró haber percibido unas retribuciones de 86.015,3 euros en 2024, según consta en su declaración anual de rentas correspondientes al pasado año que publica este jueves el Boletín Oficial de Les Corts junto a las del resto de diputados de la cámara valenciana.

Por su parte, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), declaró un total de 122.411,39 euros: 99.797,81 euros por rendimientos del trabajo del parlamento; 19.338,16 euros por regímenes especiales de imputación de rentas; 3.102,17 por bienes inmuebles y 173,25 por rendimiento de capital mobiliario.

El síndic que más ingresos declaró fue 'el popular' Juanfran Pérez Llorca, con un total de 88.310,96 euros, de los que 88.151,82 euros son por retribuciones netas y 159,14 euros por rendimientos de capital. En el lado opuesto, el portavoz de Vox, José María Llanos, fue que el menos con 61.501,21 euros, 54.020,54 euros de la cámara valenciana, 7.469,88 euros de la Universitat de València, y 10,79 euros por obras científicas.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, señaló en su renta del pasado año haber percibido un total de 80.305,03 euros, 76.490,48 euros de sueldos de la cámara, 2.548,69 euros por letras del Tesoro, 1.264,46 euros en bienes inmuebles no afectos a actividades económicas y 1,4 euros por participación en fondos propios de entidades, mientras que el socialista José Muñoz declaró un total de 72.022,45 euros, 71.735,6 euros de Les Corts y 286,85 euros de intereses del plan de pensiones.

Además, la alcaldesa de València y diputada del PP, María José Catalá, declaró haber percibido unas retribuciones que suman 68.758,87 euros, a los que añadió en su renta 6.619,35 euros por arrendamientos de bienes inmuebles y 4,89 euros por dividendos y demás rendimientos por participación en fondos propios de entidades.