Cuatro de cada diez familias que piden plaza en escuelas infantiles de Casa Caridad viven en habitaciones de alquiler

Escuela Infantil de Casa Caridad - CASA CARIDAD

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada diez familias que han solicitado plaza para el curso 2026-2027 en los Centros de Educación Infantil de Casa Caridad València viven en habitaciones de alquiler. El porcentaje alcanza el 42 por ciento frente al 24% registrado en el proceso de selección anterior, y refleja el "aumento de las dificultades para acceder a una vivienda independiente entre hogares con niños y niñas de corta edad".

El dato forma parte del informe elaborado por el equipo de Intervención Social de los Programas Escuela Familia tras realizar cien entrevistas, según ha informado la entidad en un comunicado. La información recogida muestra "cómo la inestabilidad residencial, la fragilidad de los ingresos y la falta de redes familiares se combinan y condicionan la autonomía de las familias, su capacidad de conciliación y sus posibilidades de acceder o mantener un empleo".

"Detrás de estos porcentajes hay familias que intentan salir adelante, pero que cada vez encuentran más dificultades para acceder a una vivienda propia. Cuando, además, no cuentan con una red cercana, organizar los cuidados, mantener un empleo o afrontar cualquier imprevisto se vuelve mucho más complicado", ha explicado Elena Sánchez, presidenta de Casa Caridad.

El 53% de las familias entrevistadas no cuenta con redes familiares de apoyo próximas, ocho puntos más que en el proceso de selección anterior. Esta situación afecta "especialmente" a las familias migrantes cuyos familiares "permanecen en sus países de origen y reduce su capacidad para afrontar imprevistos, conciliar los cuidados o mantener una actividad laboral".

BRECHA LABORAL

Además, el informe refleja una "marcada diferencia" entre la situación laboral de mujeres y hombres. El 78% de las mujeres entrevistadas está desempleada, mientras que el 14% trabaja con contrato. Entre los hombres, el 56% dispone de un empleo con contrato, el 24% está desempleado y el 20% trabaja sin contrato.

A estas dificultades se suma que el 30% de los hogares entrevistados corresponde a familias monoparentales, una circunstancia que "incrementa las necesidades de conciliación y de acompañamiento social", destaca la entidad.

El perfil predominante es el de familias jóvenes que se encuentran en una etapa marcada por la crianza, la búsqueda de empleo y la consolidación de su proyecto familiar. El 64% de los progenitores tiene entre 18 y 35 años.

Por otra parte, en el proceso de selección han participado familias procedentes de 25 países. Los principales lugares de origen son Colombia, Perú, Marruecos, España, Nigeria y Guinea Ecuatorial. El informe también muestra que una parte importante de los progenitores dispone de formación académica. El 27% cuenta con estudios de bachillerato, el 25% con estudios secundarios, el 20% con estudios primarios, el 11% con formación profesional y otro 11% con estudios universitarios.

No obstante, la falta de homologación en España de algunas titulaciones obtenidas en el extranjero limita el acceso a empleos acordes con su cualificación.

Los Centros de Educación Infantil de Casa Caridad combinan la atención educativa a niños y niñas de entre uno y tres años con el acompañamiento social de sus familias a través del Programa Escuela Familia.

El trabajo del equipo profesional aborda cuestiones como el acceso al empleo y la vivienda, la regularización administrativa, la formación, la conciliación, la salud y el acceso a prestaciones y derechos sociales.

El objetivo es intervenir desde las primeras etapas de la infancia y actuar sobre las circunstancias familiares que pueden afectar al bienestar y al desarrollo de los menores. "Por eso, el trabajo de nuestros centros no se limita al aula. Acompañamos también a las familias en las cuestiones que más pesan en su día a día, porque la estabilidad del hogar influye directamente en el bienestar y en el desarrollo de los niños y niñas", ha añadido Elena Sánchez.