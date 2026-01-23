Cuatro detenidos acusados de homicidio en grado de tentativa al agredir a un hombre en Sant Vicent del Raspeig

Archivo - Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa por presuntamente participar en una agresión de "extrema gravedad" a un varón en el municipio alicantino de Sant Vicent del Raspeig.

La investigación se inició el 16 de noviembre de 2025 por parte del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Benemérita de esta localidad, tras la denuncia interpuesta por un familiar de la víctima, quien informó de que su hermano había sufrido "una grave agresión en una zona de ocio de la localidad" y que fue ingresado de urgencia en un hospital por "la gravedad de las lesiones".

Desde el primer momento, la Guardia Civil de Sant Vicent del Raspeig activó un dispositivo para esclarecer los hechos. Las diligencias practicadas permitieron reconstruir lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables de la agresión, "cuya violencia" supuestamente "provocó lesiones de extrema gravedad que requirieron atención médica especializada", según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Una vez fueron identificados los sospechosos, los investigadores iniciaron las gestiones para su localización y lograron ubicarlos y detenerlos entre los días 1 y 15 de diciembre de 2025 en diferentes municipios de España. En concreto, en Alicante, Sant Vicent del Raspeig y La Junquera (Girona). En este último caso, el arresto se realizó con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, dentro del marco de cooperación entre fuerzas y cuerpos de seguridad.

Ante la "complejidad" del caso, en la investigación ha sido necesaria la coordinación de diferentes unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil, concretamente de Sant Vicent y San Juan, así como efectivos del Puesto Principal de la localidad donde ocurrieron los hechos. También se ha contado con la colaboración de la Universidad de Alicante (UA), "cuya aportación resultó relevante para el avance de las actuaciones", según la Benemérita.

Los cuatro detenidos, cuatro hombres de entre 25 y 44 años, a los que se les imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Vicent del Raspeig, que decretó prisión para el mayor de ellos.