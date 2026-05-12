Cuatro detenidos tras desarticular un grupo criminal acusado de cometer estafas bancarias en Elche

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ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a cuatro personas, tres hombres y una mujer de entre 40 y 49 años, por su presunta implicación en los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal, tras desarticular un entramado delictivo dedicado supuestamente a la comisión de estafas bancarias.

La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano que puso en conocimiento de los agentes la realización de diversas transferencias bancarias que no había autorizado. Los presuntos hechos supusieron un perjuicio económico superior a los 24.000 euros, distribuido en varias operaciones efectuadas en un corto espacio de tiempo, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

A raíz de la denuncia, los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche iniciaron un "exhaustivo" análisis de los movimientos bancarios e identificaron una "compleja" estructura en la que el dinero sustraído, presuntamente, era transferido de manera inicial a cuentas de terceros.

Estas cuentas, supuestamente controladas por diferentes personas, actuaban como receptoras iniciales de los fondos y permitían fragmentar las cantidades y dificultar su rastreo. Tras la transferencia inicial, parte del dinero era enviado a otras cuentas adicionales, desde donde se realizaban retiradas en efectivo en cajeros automáticos.

Estas extracciones eran llevadas a cabo presuntamente por personas que actuaban como intermediarios, comúnmente conocidos como mulas, quienes supuestamente recibían pequeñas cantidades de dinero como contraprestación por su colaboración.

La operativa detectada respondía a un patrón habitual en este tipo de delitos, en el que se busca la rápida dispersión del dinero para ocultar su origen ilícito y facilitar su introducción en el circuito económico legal.

El uso de múltiples cuentas bancarias, junto con la retirada en efectivo, dificulta la labor de seguimiento del dinero y constituye un "claro" indicio de actividades de blanqueo de capitales, según la Policía Nacional.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes lograron reconstruir el recorrido del dinero desde la cuenta de la víctima hasta los distintos destinatarios finales y acreditaron la supuesta participación coordinada de varias personas.

Asimismo, se determinó que algunos de los presuntos implicados ya contaban con antecedentes por hechos de similar naturaleza, lo que reforzaba la hipótesis de la existencia de una estructura organizada con reparto de funciones, de acuerdo con el cuerpo de seguridad.

NO SE DESCARTAN MÁS DETENCIONES

Así, en la fase operativa de la investigación se llevó a cabo la identificación de cuatro personas que fueron detenidas como presuntas autoras de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.

Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado ha sido puesto en conocimiento del juzgado de instrucción de guardia de Elche. La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de nuevos posibles implicados.