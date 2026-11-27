Plantación desmantelada en Orihuela (Alicante) - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela (Alicante) a cuatro personas de entre 17 y 56 años, una de ellas menor de edad, como supuestas integrantes de un clan familiar presuntamente dedicado a cultivar marihuana. En el marco de esta operación, los agentes se han incautado de 900 plantas y de 30 kilos de cogollos de esta droga.

La investigación se inició después de tener conocimiento de la posible actuación de este grupo, que, al parecer, cultivaba una plantación 'indoor' de marihuana en una finca ubicada en una pedanía oriolana, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

Las primeras pesquisas se centraron en realizar diversas vigilancias y seguimientos sobre los investigados, algo que permitió confirmar que la finca supuestamente podría albergar esa plantación de droga.

Una vez constatados estos indicios, se solicitó el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro de la finca, donde los agentes detuvieron a estas cuatro personas por su posible participación en un delito de tráfico de drogas.

SIETE SALAS DE CULTIVO Y 900 PLANTAS

Durante el registro, los agentes localizaron siete salas que, al parecer, eran destinadas al cultivo de marihuana, con plantas en avanzado estado de floración. En total, intervinieron 900 plantas y alrededor de 30 kilos de cogollos de marihuana, además de documentación, dinero en efectivo y dispositivos de telefonía.

Desde la Policía Nacional han explicado que la finca disponía de una infraestructura "avanzada" para el cultivo 'indoor', equipada con sistemas de aire acondicionado, iluminación LED y filtros de carbono, entre otros elementos.

Tras la intervención policial, se procedió a la inutilización de la instalación. Asimismo, técnicos de la compañía eléctrica llevaron a cabo el corte del suministro, que se encontraba conectado de manera fraudulenta a la red, según el cuerpo de seguridad.

Tres de los detenidos cuatro detenidos, después de la práctica de las diligencias policiales en el marco de esta operación, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Orihuela.