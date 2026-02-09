Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos coches en la A-7 en Paterna

Archivo - Fachada del Hospital La Fe - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres de 59, 83 y 95 años y un hombre de 66 años han resultado heridos en un accidente entre un camión y dos coches en la A-7, en el término municipal de Paterna (Valencia).

El siniestro se ha producido sobre la una de la tarde de este lunes. Hasta la zona se han movilizado una unidad del SAMU y una de Soporte Vital Básico (SVB), informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El equipo médico del SAMU ha asistido a cuatro personas que presentaban policontusiones. Todas han sido trasladadas al Hospital La Fe de València.