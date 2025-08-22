Cuatro identificadas por presuntos robos en supermercados de Pinoso (Alicante) y municipios cercanos

Productos intervenidos por la Policía Local de Pinoso - EL CABEÇO.ES / AYUNTAMIENTO DE PINOSO

ALICANTE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pinoso (Alicante) ha identificado a cuatro mujeres por presuntos robos en supermercados del municipio y alrededores. El cuerpo municipal cree que supuestamente estarían implicadas en una serie de hurtos en otras localidades alicantinas cercanas como Monforte del Cid y Novelda, así como en Jumilla (Murcia).

Los agentes recibieron este jueves por la tarde el aviso de un supermercado en el que se alertaba del "comportamiento sospechoso" de un grupo de mujeres y de que "podrían haber sustraído diversos artículos del establecimiento".

En el aviso, también se informó de la matrícula de un vehículo y se dio "una detallada descripción de las ocupantes", lo que permitió a la patrulla policial actuar "con rapidez", según ha informado la Concejalía de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Pinoso a través de su cuenta de Facebook.

Los agentes se dirigieron a los alrededores del establecimiento y lograron localizar el vehículo, tras lo que identificaron a las cuatro ocupantes. Durante el registro del coche, se incautaron de una gran variedad de productos de perfumería y cosmética, entre otros.

Desde la Policía Local de Pinoso señalan que el 'modus operandi' descubierto indica que presuntamente dos de ellas se encargaban de hurtar productos, una tercera persona vigilaba desde los pasillos del comercio y una cuarta esperaba fuera en el vehículo "para facilitar la huida".

En este momento, las autoridades se encuentran en la fase de investigar la procedencia de todos los productos intervenidos, así como el valor de cada hurto presuntamente realizado en las diversas localidades.

El cuerpo policial ha pedido a la ciudadanía a que esté "atenta" ante posibles actividades delictivas y ha abierto la línea de comunicación para recibir información que pueda ayudar en la investigación. Se espera que, con esta identificación, se logre "esclarecer varios casos de robos en la zona".