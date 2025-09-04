Cuatro operarios resultan heridos con politraumatismos tras ser atropellados por un camión de madrugada en la V-31

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro operarios que trabajaban en una zona de obras en la V-31, en el término municipal de Beniparrell (Valencia), han resultado heridos en la madrugada de este jueves tras ser atropellados por un camión, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y de la Guardia Civil.

Sobre la 1.00 horas de la madrugada se ha alertado al CICU de que un cambión había colisionado contra una zona en obras en la V-31, en término de Beniparrell, y había atropellado a varias personas.

Hasta el lugar de los hechos el CICU movilizó dos unidades del SAMU y dos de Soporte Vital Básico. Los servicios médicos asistieron a cuatro hombres heridos que presentaban politraumatismos. Dos de ellos, de 27 y 56 años, fueron trasladados al Hospital La Fe de València; otro de 27 al General y el cuarto, de 54, al Clínico.

Fuentes conocedoras de los hechos han indicado a Europa Press que el conductor del camión ha dado negativo en la prueba indiciaria de alcohol y drogas que se le ha practicado.