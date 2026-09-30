Cuatro personas resultan heridas en el incendio de una vivienda de un edificio de Benidorm

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en el incendio de una vivienda ubicada en una novena planta de un edificio de 16 plantas de la localidad alicantina de Benidorm, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El fuego se originó de madrugada, sobre las 4 horas, en un edificio de la Avenida Mediterráneo de Benidorm, y fue extinguido a las 7.35 horas, han concretado Bomberos.

Desde este cuerpo de seguridad se movilizaron para sofocar el fuego dos Unidades de Mando de Jefatura (UMJ); dos Bombas Urbanas Pesadas (BUP); una Autoescalera (AEA); un suboficial; un sargento; dos cabos y diez bomberos del Parque de Benidorm.

Los esfuerzos de los bomberos se centraron tanto en sofocar el incendio como en evitar su propagación por el edificio y evacuar a algunos vecinos de las plantas más cercanas al fuego.

El incendio afectó a la vivienda en sí, dejándola totalmente calcinada, pero se logró evitar su propagación. Ya todos los vecinos pudieron volver a sus casas, han indicado desde bomberos.

Por su parte, desde el CICU han concretado que los servicios médicos han asistido a cuatro personas por inhalación de humo. Al Hospital Marina Baixa han sido trasladados dos hombres de 40 y 75 años y una mujer de 43 años. A la Clínica Benidorm ha sido trasladado un hombre de 79 años, han concretado.