Jefe de gabinete de Mazón declaró que cuando Pradas le habló de confinamiento le remitió al secretario de Presidencia

José Manuel Cuenca comparece en la comisión por la dana, en el Congreso de los Diputados, a 1 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, declaró en su comparecencia ante la jueza de noviembre que cuando la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, le comentó sobre las 19.30 horas que se hablaba en el Cecopi de un posible confinamiento por la presa de Forata le remitió a contactar con el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, porque era el "más solvente" y "llevaba el tema más jurídico, para ver si era constitucional o no por la posible restricción de derechos fundamentales".

Según indicó, él también dudaba "si corresponde a la delegación de gobierno, o si les corresponde a ellos, que él es periodista y no jurista". Asimismo, manifestó que tuvo conocimiento del ES-Alert cuando lo recibió en su teléfono móvil pero antes desconocía que se iba a enviar ni hablaron sobre la posibilidad del envío. No habló más con ella hasta el día siguiente cuando se vieron en l'Eliana. En su declaración defendió que la gestión de la emergencia "es un asunto de absoluto rigor técnico" y él y Presidencia "están al margen".

Así consta en la transcripción de su declaración ante la jueza, facilitada a las partes y a la que ha tenido acceso Europa Press. Cuenca deberá declarar de nuevo este viernes a la magistrada tras los WhatsApp aportados al procedimiento el pasado día 5 por Salomé Pradas, de los que se desprende que la exconsellera advirtió a Cuenca, a las 16.28 horas del día de la riada, de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia). Sobre este extremo, el jefe de gabinete de Mazón no mencionó nada en su primera declaración.

Pradas y Cuenca se intercambiaron varios mensajes como consecuencia del temporal y de la situación que atravesaba Utiel: "La cosa se complica", le dijo la primera a las 14.25 horas. Dos horas más tarde, a las 16.28 horas, la exconsellera le volvió a mandar otro mensaje para alertarle de un fallecido: "Nos informan de un fallecido en Utiel". Transcurridos 15 minutos, Cuenca, sin hacer referencia al fallecido, le reenvió un texto del expresidente que decía "igual a las 19 horas vamos a 112", a lo que Pradas contestó: "perfecte --perfecto--".

A partir de este momento, hubo más mensajes entre ambos en los que Cuenca le pidió que no confinaran a la población --sobre este asunto tampoco indicó nada el jefe de gabinete en el juzgado--. Esto ya fue cerca de las 20 horas --cuando Cuenca estaba parado en Carlet--: "Salo. De confinar nada por favor. Calma", indica uno de los mensajes. La exconsellera le respondió entonces: "Está la cosa muy muy mal", y él le dijo: "Ya, mujer". A lo que Pradas agregó: "Desbordamientos por toda la provincia".

GESTIÓN "TÉCNICA, NO POLÍTICA"

En su declaración, Cuenca, que explicó a la magistrada que no conservaba los WhatsApp con Mazón porque la capacidad de su móvil estaba llena, por lo que pidió uno nuevo y no se hizo copias de seguridad, afirmó que la gestión de las emergencias "no es política, se basa en una cuestión puramente técnica, un criterio técnico".

Asimimo, afirmó que "en ningún momento" pensó que el 'president' fuera al Cecopi, porque la emergencia "funcionaba a pleno rendimiento" y la consellera "continuamente les trasladaba información de cómo iba evolucionando a nivel técnico la propia emergencia", si bien sí que se planteó que se trasladara luego a Utiel y se lo planteó a Mazón, que le contestó que le parecía "perfecto" y que se pondría en contacto con la consellera.

En su comparecencia hizo referencia a las llamadas que mantuvo ese día con Pradas, Mazón y otros responsbales autonómicos, como el 'númeor dos' de Emergencias, Emilio Argüeso, en relación al estado de la carretera ya que él regresaba de Xàtiva y Benigànim de un asunto "personal". Al no haber tren a la hora de su vuelta, cogió un taxi donde se quedó ya parado en Carlet, zona donde pasó la noche en el vehículo.

nadie pidió que fuera al cecopi

En esta línea, sostuvo que nadie le reclamó la presencia del presidente en el Cecopi, "ni la consellera ni nadie". El jefe de gabinete relató que una de las llamadas fue a las 19:41 horas con mazón, que le preguntó dónde estaba y que le dijo que cuando llegara a Valencia fuera a l'Eliana, porque él iba a ir con el asesor Josep Lanuza "porque había hablado con el secretario autonómico de infraestructuras y al parecer había un problema gordo con el metro".

Cuenca manifestó que estaba evaluando ir a Utiel "esa noche o al día siguiente, a primera hora de la mañana, de camino a Madrid, que allí el Presidente tenía una intervención en un foro". Según dijo, "le gusta que el presidente en cuanto se pudiera fuera al foco del problema".

El jefe de gabinete, sobre las llamadas de las 19:10 y 19:36 en la factura de Pradas que figuran como canceladas en el listado aportado por la exconsellera, afirmó desconocer qué problema hubo para que Mazón no las atendiera pero defendió que no estuvo ilocalizado "nunca" ni nunca nadie le trasladó que no pudiera localizarlo.

Y respecto a lo que hizo Mazón esa tarde, afirmó que le ha dicho que estuvo en el almuerzo en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana "y posteriormente la acompañó al parking y se trasladó andando al Palau de la Generalitat". "El presidente no estuvo en ningún sitio más", declaró.

Asimismo, señaló que las imágenes de las cámaras del Palau se guardan durante 15 días, un periodo en el que ellos "estaban inmiscuidos en intentar normalizar una situación de una catástrofe natural".