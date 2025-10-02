El cuerpo localizado en Oliva es el de la joven desaparecida en la localidad desde agosto

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALENCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo calcinado localizado este miércoles en la montaña de la Creu, en la zona alta del casco antiguo de la localidad valenciana de Oliva (Valencia), corresponde a Beatriz Guijarro, la joven de este mismo municipio que se encontraba en paradero desconocido desde la madrugada del 9 de agosto, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El cuerpo calcinado fue hallado este miércoles por una pareja de senderistas, según las informaciones publicadas por Las Provincias y Levante-EMV, que apuntan a que la muerte pudo deberse a una caída accidental.

En la zona donde se ha localizado el cuerpo se declaró el pasado 4 de septiembre un incendio que obligó a establecer la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y que quedó estabilizado un día después.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones y, tras la identificación del cuerpo de la joven, de 28 años, averiguar las causas del fallecimiento.