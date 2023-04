Cultura abre la convocatoria para la promoción del audiovisual valenciano en el mercado del Festival de Cannes

La representación valenciana dispondrá de espacio propio en el Marché du Film y tendrá "más protagonismo"

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha abierto la convocatoria para la promoción de los profesionales, las empresas y las producciones del audiovisual valenciano en el Marché du Film del Festival Internacional de Cine de Cannes, que se celebra del 16 al 24 de mayo de 2023.

Este año, la organización del Marché du Film ha designado a España como invitada de honor, lo cual comportará "mayor protagonismo y más visibilidad para el audiovisual valenciano en espacios promocionales muy importantes, como lo son los programas Goes to Cannes, Animation Day, Cannes Doc, Cannes XR, Cannes Next, ImpACT o Short Film Corner", destaca la adminisración autonómica en un comunicado.

La participación del IVC se llevará a cabo con la asistencia técnica y logística de la Academia Valenciana del Audiovisual (AVAV), cumpliendo así con el compromiso de la AVAV de encargarse de la promoción exterior del audiovisual valenciano y de sus profesionales, a través de la oficina de promoción GloVAL, creada recientemente.

En esta edición del Marché du Film de Cannes, el IVC dispondrá de un espacio propio gestionado por la AVAV en la zona Cinema from Spain, dentro del estand del ICEX, para que las empresas audiovisuales valencianas puedan promocionar o vender sus producciones en este mercado internacional, donde se acreditan más de 12.500 profesionales de 121 países y donde se presentan más de 4.000 películas y proyectos audiovisuales. Asimismo, los exhibidores valencianos dispondrán de un estand propio dentro del mercado.

El objetivo del Institut Valencià de Cultura y la Academia Valenciana del Audiovisual es visibilizar la presencia de las producciones y los profesionales del audiovisual valenciano en el Marché du Film, para lo que dispondrán de un espacio para reuniones de uso exclusivo de los profesionales valencianos. La gestión será coordinada por la AVAV, a la que habrá que dirigirse en caso de necesitar el espacio.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Francesc Felipe, ha señalado que "el Institut Valencià de Cultura, con el apoyo de la Academia Valenciana del Audiovisual, quiere estar presente en el mercado cinematográfico más importante del mundo, con el objetivo de dar apoyo a los profesionales y las producciones del audiovisual valenciano en una edición del Marché du Film muy especial para el sector, porque este año el Estado español es el país invitado por la organización del mercado del festival".

Francesc Felipe ha recordado que "nuestra participación con un estand en el mercado de Cannes figura dentro de los objetivos del plan 'Cultura para la recuperación', que contempla la colaboración con organismos oficiales como el ICEX, para que la industria audiovisual valenciana pueda estar presente en los mercados y los festivales cinematográficos nacionales e internacionales que interesan al mismo sector audiovisual".

"El trabajo coordinado del IVC con la Academia Valenciana del Audiovisual en esta edición del mercado de Cannes es un preludio de la que será, en breve, la nueva oficina de promoción exterior del audiovisual valenciano GloVAL", ha destacado Felipe.

Como material de apoyo, ya presente en el European Film Market de la Berlinale, el IVC publicará en inglés una versión ampliada del catálogo 'Films from VLC', destinado a los inversores y los compradores internacionales, en el cual figuran las producciones valencianas estrenadas a lo largo de 2021 y 2022 o aquellas que estén en proceso de desarrollo, para facilitar la promoción en el mercado del festival. El IVC también editará un vídeo promocional que recoge los 'teasers' de las producciones valencianas que hay en el catálogo.

CATÁLOGO EN LÍNEA

El catálogo en línea 'Films from VLC' y el vídeo de las producciones valencianas presentes en el mercado de Cannes estarán disponibles en la web de la AVAV, así como la información de cada proyecto.

Para facilitar el trabajo de recopilación y maquetación del catálogo, así como la edición del vídeo, el Institut Valencià de Cultura difunde entre las empresas productoras inscritas en el Registro de empresas audiovisuales de la Comunitat Valenciana la información sobre la participación valenciana en el Marché du Film de Cannes.

Podrán participar empresas que tengan largometrajes rodados, estrenados o calificados en 2021 y 2022, y proyectos de largometraje con ayudas a desarrollo del IVC en las dos últimas convocatorias. El plazo para presentar las solicitudes de participación en el catálogo se inicia el 13 de abril y finaliza el 1 de mayo.