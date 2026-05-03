Cultura acometerá actuaciones para ampliar en 250 localidades el Teatro Romano de cara a Sagunt a Escena 2026

Teatro Romano de Sagunto - REMITIDA GVA

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades acometerá una intervención en el Teatro Romano de Sagunto (Valencia) que permitirá ampliar su aforo en unas 250 localidades adicionales de cara a la próxima edición del festival Sagunt a Escena 2026.

La actuación prevista, según explica el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado, "permitirá solucionar problemas de filtraciones de agua en los accesos del público, habilitar seis aseos ya existentes en la parte superior del recinto y mejorar las condiciones de evacuación de la cávea superior, un aspecto que condiciona el aforo del teatro al estar sujeto a una normativa específica de seguridad".

De esta forma, el departamento que dirige Carmen Ortí "refuerza su compromiso con la conservación y puesta en valor del Conjunto Monumental de Sagunto, uno de los enclaves patrimoniales más relevantes" de la Comunitat Valenciana", subrayan.

La Generalitat recuerda que desde el inicio de la legislatura ha destinado más de seis millones de euros a actuaciones ejecutadas y previstas en el Castillo, el Teatro Romano y otros espacios vinculados al Conjunto Monumental, con el objetivo de garantizar su preservación, mejorar la seguridad y favorecer su uso cultural.

Esta "inversión sostenida" incluye contratos plurianuales para oferta didáctica y cultural, refuerzo de la vigilancia, obras de mantenimiento y mejoras estructurales tanto en el Teatro Romano como en el entorno patrimonial de la capital del Camp de Morvedre.

En este contexto, el Institut Valencià de Cultura ha mantenido reuniones técnicas con responsables de patrimonio en las que se ha acordado acometer una intervención indispensable para recuperar unas 250 localidades adicionales de cara a la próxima edición del festival Sagunt a Escena 2026.

La actuación prevista permitirá solucionar problemas de filtraciones de agua en los accesos del público, habilitar seis aseos ya existentes en la parte superior del recinto y mejorar las condiciones de evacuación de la cávea superior, un aspecto que condiciona el aforo del teatro al estar sujeto a una normativa específica de seguridad.

Estas actuaciones se suman a las mejoras llevadas a cabo por Cultura durante 2024, centradas en el saneamiento de accesos, la construcción de escaleras en los vomitorios, la reforma parcial de aseos, el soterramiento de la acometida eléctrica, la instalación de redes de seguridad y la reparación de las barandillas.

Desde entonces, Cultura ha seguido estudiando la manera de acometer todas las actuaciones necesarias para cumplir con los requisitos legales en materia de evacuación y ampliar el aforo total, en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunto.

INVERSIÓN DE 150.000 EUROS

Con la intervención programada para los próximos meses, la inversión del IVC en el acondicionamiento del Teatro Romano de Sagunto alcanzará los 150.000 euros, a los que se sumarán gastos adicionales como la sustitución de la iluminación en los accesos y la elaboración de nuevos informes técnicos vinculados al aforo.

En el marco del Conjunto Monumental, la Dirección General de Patrimonio Cultural mantiene una estrategia global de intervención que integra la conservación patrimonial con su proyección cultural y turística. Esta línea de actuación tiene como objetivo mejorar las condiciones de visita y asegurar la preservación de uno de los principales referentes patrimoniales y culturales de la Comunitat Valenciana.

A este respecto, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha subrayado la necesidad de una "mayor implicación del Ministerio de Cultura, como titular del inmueble, para abordar las actuaciones pendientes".

En la misma línea, Ortí ha señalado "la urgencia de aprobar un Plan Director que actualice la planificación de las intervenciones, así como la necesidad de formalizar un nuevo convenio de colaboración entre administraciones, con compromiso económico de todas las administraciones implicadas".

Desde esta perspectiva, la Dirección General de Patrimonio Cultural tiene en tramitación un pliego de contrato de servicios de carácter transversal para la asistencia técnica en las actuaciones que se desarrollen en el Teatro Romano, el Castillo de Sagunto y la Nave de Talleres. Este contrato permitirá disponer de apoyo técnico especializado para el análisis, la definición y el seguimiento de las intervenciones previstas en estos bienes patrimoniales.

Al mismo tiempo, se encuentra en fase de redacción el pliego para licitar los servicios de redacción de proyectos destinados a intervenir en el Teatro Romano de Sagunto, con actuaciones centradas en la reparación de cubiertas, instalaciones y otros ámbitos del edificio.

De forma paralela, se tramita el pliego de condiciones para la contratación de trabajos de mantenimiento de edificios adscritos a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Este contrato incluye la conservación del Teatro Romano, el Castillo, el Museo Arqueológico y la Nave de Talleres de Sagunto, con un presupuesto superior a 1,4 millones de euros.

MUSEO MILITAR

Además de las actuaciones anteriores, se está llevando a cabo la redacción de un proyecto propio de intervención en el antiguo Museo Militar del Castillo de Sagunto. El proyecto, elaborado por el Servicio de Arquitectura y Asistencia Técnica al Patrimonio, tiene como finalidad la rehabilitación del edificio para destinarlo a espacio de atención al público, cafetería y servicios del castillo. La inversión prevista asciende a 1,5 millones de euros.