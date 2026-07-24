'Cultura als Barris' alcanza su XI edición y llevará más de 100 actuaciones a diferentes barrios de la ciudad

Representación del programa Cultura als Barris - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

València acogerá desde el 25 de septiembre al 22 de noviembre la XI edición del festival 'Cultura als Barris', el programa itinerante del calendario cultural de la ciudad que ofrece más de 100 espectáculos de diferente carácter en 24 barrios de la ciudad.

Así ha informado el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local ese viernes, y ha explicado que, además, del festival, se ha aprobado la campaña Les Arts Volant, que está dedicada a la promoción y difusión de la ópera y que ofrecerá seis actuaciones líricas.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha exlicado que 'Cultura als barris' es "una convocatoria plenamente consolidada como uno de los proyectos culturales municipales de mayor presencia, visibilidad y longevidad".

La programación abarca todos los campos de las artes escénicas: desde música (con conciertos de pop, jazz o o blues), danza contemporánea, teatro infantil y representaciones familiares, humor, circo contemporáneo, espectáculos de magia, cuentacuentos y folclore valenciano.

La agenda de representaciones líricas itinerantes de Les Arts Volant en los barrios y pedanías de la ciudad se realiza en colaboración con el Palau de Les Arts con el objetivo de acercar la ópera a la ciudadanía. Bajo el título genérico 'Notes d'este estiu són, sarsueles en el camió', se llevarán a cabo seis representaciones en seis espacios urbanos de la producción que el Palau tiene actualmente en escena.

El concejal José Luis Moreno ha destacado el "esfuerzo del gobierno local por mantener año tras año unas programaciones que han abarcado exigentes objetivos de calidad y diversidad en sus contenidos".

El edil ha invitado además a la ciudadanía a disfrutar un año más de la programación preparada, que comenzará el día 25 con cinco propuestas: el concierto de música pop a cargo de la cantante Chloes Clue, en Arrancapins; la comedia Lo que hay que ver, por la compañía Comedy Rocket, en Benicalap; el espectáculo Se necesita bruja, de Elcoshow, en Patraix; y la propuesta conjunta e interactiva de Martín Rey Matesanz y Swinglöide Trío que combina la proyección de clásicos del cine mudo (Charles Chaplin, Buster Keaton) y animación con música en directo, que se ofrecerá en la Malva-rosa. La quinta propuesta corresponde a Les Arts Volant, que se presentará en Sant Marcel·lí.