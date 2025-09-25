'Cultura als barris' celebra su décimo aniversario con 141 actividades en València hasta noviembre

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Cultura als barris' arranca este viernes una nueva edición, en la que celebra su décimo aniversario, con 141 propuestas culturales que el Ayuntamiento de València ha programado, hasta el 23 de noviembre, en 24 barrios de la ciudad. En esta edición, la campaña, impulsada para ampliar los lugares, los públicos y la oferta de actividades culturales gratuitas para la ciudadanía, también cuenta con los nuevos centros culturales municipales y se suman a este "proyecto de descentralización cultural".

La X edición de 'Cultura als barris' se inaugurará en la pedanía de Beniferri, en el distrito de Pobles de l'Oest, con la puesta en escena de la opereta 'La ventafocs' del proyecto Les Arts Volant, que colabora con esta campaña municipal para "acercar la ópera a todos los públicos". Las representaciones podrán verse los días 26, 27 y 28 de septiembre, y 3, 4 y 5 de octubre, en Beniferri, Soternes, La Fonteta, l'Oliveral, Pinedo y Benicalap, respectivamente.

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha invitado a la ciudadanía "a participar de esta iniciativa de descentralización y democratización cultural que, año tras año, ha crecido hasta consolidarse como uno de los proyectos de ciudad más apreciados por los vecinos y vecinas, así como por el amplio sector profesional de la cultura que moviliza su organización".

Respecto a los contenidos culturales de la programación, el concejal ha destacado "la incorporación de propuestas culturales inclusivas, basadas en el convencimiento de que la campaña 'Cultura als barris' ha de ser una ventana abierta a todos los públicos de la ciudad, no solo por rangos de edades, sino también atendiendo a la diversidad y a la visibilidad de todos los colectivos".