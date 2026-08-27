Cultura apoya a la Joven Orquesta Sinfónica de la FSMCV en el primer festival de talento emergente de España

Joven Orquesta Sinfónica de la FSMCV - GVA

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura, apoya la participación de la Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), que representará a la Comunitat Valenciana en el primer festival de talento emergente musical de España.

La Joven Orquesta Sinfónica de la a FSMCV participa el 4 de septiembre en el Festival Neorama de Granada, primer festival de talento emergente y en el que la Orquesta representará a la Comunitat Valenciana, ha informado la Generalitat en un comunicado.

La formación ofrecerá dos actuaciones consecutivas al aire libre en la Plaza de las Pasiegas, uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico de la ciudad. Ambos conciertos se celebrarán gracias a la participación del Institut Valencià de Cultura.

Además, dentro de su Gira 2026, la Joven Orquesta Sinfónica llevará a sus jóvenes intérpretes por otros escenarios de la Comunitat Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia. En total, bajo la dirección artística de Cristóbal Soler, la formación ofrecerá cuatro conciertos entre el jueves 3 y el domingo 6 de septiembre en Almoradí, Granada y Águilas, continuando así con la proyección de la Joven Orquesta más allá de la Comunitat Valenciana y con su trabajo de formación y promoción de nuevas generaciones de músicos.

La gira comenzará el jueves 3 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Auditorio Municipal de Almoradí. Para este primer concierto, la Joven Orquesta contará además con la participación como directores invitados de Iván Ortiz Motos y B. Daniel Martínez. El sábado 5 de septiembre, a las 20.30 horas, la Joven Orquesta ofrecerá un segundo concierto en Granada, esta vez en el Auditorio Manuel de Falla. La gira finalizará el domingo 6 de septiembre, a las 12.30 horas, en Águilas (Murcia), con una actuación en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena. La entrada será gratuita para los cuatro conciertos.

La Gira 2026 de la Joven Orquesta Sinfónica de la FSMCV cuenta con el apoyo de la Generalitat a través del Institut Valencià de Cultura, del Ministerio de Cultura del Gobierno de España y MAPFRE, entidades que acompañan a la Federación en este proyecto orientado a impulsar la formación, la excelencia artística y la proyección de las nuevas generaciones de músicos surgidas de las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana.

Esta colaboración permite consolidar la actividad de la Joven Orquesta y ampliar el alcance de un proyecto que, en esta edición, vuelve a llevar el talento musical valenciano a escenarios de diferentes comunidades autónomas.

UNA NUEVA EXPERIENCIA ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA

La gira representa uno de los principales proyectos anuales de la Joven Orquesta Sinfónica de la FSMCV y combina la experiencia sobre el escenario con el trabajo pedagógico desarrollado durante los días previos.

La formación fue creada en 2014 como una unidad artística de alto rendimiento con objetivos pedagógicos, artísticos y musicales. Desde entonces, ha buscado impulsar el talento de jóvenes intérpretes procedentes de las sociedades musicales federadas y fomentar especialmente el estudio y la práctica de los instrumentos de cuerda en sus escuelas de música.

Sus integrantes son jóvenes músicos con estudios superiores, de entre 15 y 28 años, seleccionados entre las sociedades musicales de toda la Comunitat Valenciana. La actividad de la orquesta se articula a través de encuentros pedagógicos intensivos que culminan con diferentes programas de conciertos y permiten a sus componentes aproximarse a las dinámicas de trabajo propias de una formación profesional.

Al frente de la Joven Orquesta desde su creación se encuentra Cristóbal Soler, director con una extensa trayectoria tanto en el ámbito sinfónico como en el lírico y formado en centros y encuentros internacionales de Viena, Berlín, Múnich, Graz y Zúrich.

Soler es también director artístico de la Banda Sinfónica Municipal de València, presidente fundador de la Asociación Española de Directores de Orquesta (AESDO), director artístico y musical del Festival CullerArts y presidente del Concurso Internacional de Violín CullerArts, además de director artístico del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta Llíria City of Music.

DE LAS SOCIEDADES MUSICALES A NUEVOS ESCENARIOS

La Joven Orquesta Sinfónica se ha consolidado como uno de los proyectos de excelencia artística de la FSMCV y como un espacio de encuentro para jóvenes músicos procedentes de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.

La Gira 2026 refuerza esa vocación llevando a la formación a contextos y públicos diferentes. Tras el inicio en Almoradí, los conciertos de Granada y Águilas permitirán volver a proyectar fuera del territorio valenciano el talento surgido de las sociedades musicales y ofrecer a sus integrantes una experiencia artística vinculada a algunos de los principales escenarios de las ciudades que visitarán.