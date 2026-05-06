Cultura y la asociación de Artistes Visuals refuerzan las vías de colaboración para apoyar al sector

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha mantenido un encuentro con la coordinadora general de la Asociación de Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC), Xelo Bosch, para evaluar el estado del sector.

Durante la reunión, a la que ha asistido también el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, AVVAC ha hecho entrega del informe de diagnóstico técnico y su propuesta de hoja de ruta elaborada tras la riada, un trabajo que "no solo recoge los daños sufridos, sino que plantea una visión de futuro para la cultura valenciana desde la reconstrucción, la profesionalización y la resiliencia", según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

La secretaria autonómica ha transmitido a AVVAC el apoyo de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en un marco de diálogo con asociaciones de profesionales del sector cultural valenciano.

Alonso ha asegurado que "se analizan conjuntamente las fórmulas de fortalecimiento del sector de las artes visuales para avanzar hacia una industria cultural sólida, así como el estudio de nuevas vías de profesionalización creando sinergias con todas las asociaciones que representan el tejido cultural de la Comunitat Valenciana".

Por su parte, AVVAC ha trasladado que la riada ha provocado pérdidas en talleres, obras, archivos, materiales, herramientas de trabajo, espacios de creación y procesos de producción interrumpidos. Al mismo tiempo, la catástrofe ha puesto de relieve problemas estructurales previos: falta de contratos, ausencia de seguros específicos, dificultad para valorar daños artísticos, discontinuidad de ingresos y ausencia de un marco estatutario plenamente adaptado a la intermitencia de la creación visual.

Bosch ha trasladado a la secretaria autonómica "la idoneidad de un mecanismo de diálogo entre la Generalitat y el sector de las artes visuales, entendido como una herramienta de interlocución que permita a la asociación contribuir activamente a la profesionalización del sector".

Para AVVAC, el objetivo es "avanzar hacia un modelo de relación capaz de transformar la precariedad estructural en una base de sostenibilidad profesional".

Este mecanismo permitiría elaborar un diagnóstico participativo del sector, crear un registro y catálogo digital de artistas de la Comunitat Valenciana, generar espacios para mejorar la empleabilidad, desarrollar sistemas de peritaje artístico, impulsar buenas prácticas, estudiar seguros y coordinar redes entre artistas, instituciones, universidades, espacios culturales y administraciones.

AVVAC ha trasladado a la Marta Alonso que está trabajando en un amplio proyecto de estabilización profesional del sector, que pronto trasladará a Cultura, deseando explorar las posibilidades para su puesta en marcha.

Durante el encuentro también se han analizado las iniciativas posteriores a la riada desarrolladas por el Consorci de Museus en colaboración con AVVAC, que han permitido elaborar un mapeado de artistas afectados.

La institución museística ha trasladado a varios proyectos como el Plan de asistencia Dana que incluyó la recogida y estabilización de más de 200 obras de arte de los y las creadoras afectadas, la exposición y programa público de 'La huella de la dana en la práctica artística' con la participación de 43 artistas en 2025, las muestras ANDANA y 'Salvem les fotos' junto a las universidades públicas valencianas, UV y UPV y la próxima exposición 'Genealogías de un territorio' que presenta el Centre del Carme en mayo de este año.