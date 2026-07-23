Cultura concede 471.000 euros a 26 sociedades musicales para la remodelar y construir sus locales sociales

Imagen de archivo de partituras - GVA EDUCACIÓ

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha concedido las ayudas destinadas a financiar la remodelación y construcción de los locales sociales de 26 sociedades musicales de la Comunitat Valenciana, por un importe total de 471.167,96 euros.

Estas subvenciones tienen como finalidad apoyar las inversiones realizadas para la reforma, rehabilitación, adecuación y modernización de los locales en los que las sociedades musicales desarrollan su actividad diaria.

De este modo, las ayudas concedidas permitirán disponer de instalaciones más funcionales, accesibles y adecuadas, garantizando unas mejores condiciones para la formación musical, los ensayos, la gestión asociativa y las actividades abiertas a la ciudadanía.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran sociedades musicales afectadas por la dana, cuyos locales sufrieron daños que obligaron a acometer actuaciones de reparación y recuperación.

Con esta convocatoria, la Generalitat refuerza su apoyo a estas formaciones, una de las manifestaciones culturales más arraigadas y representativas de la Comunitat Valenciana y un elemento fundamental en la difusión y transmisión de la tradición musical.

Los locales de las sociedades musicales constituyen espacios de encuentro y convivencia que desempeñan una importante función social en los distintos municipios y ciudades. En ellos se desarrollan actividades musicales, formativas y asociativas que favorecen la participación ciudadana, fortalecen los vínculos comunitarios y contribuyen a dinamizar la vida cultural de su entorno.