Cultura confirma la totalidad de la reprogramación del Teatro Principal de València y su calendario

Cultura confirma la totalidad de la reprogramación del Teatro Principal para la próxima temporada - GVA

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha reorganizado, en colaboración con el Palau de les Arts y el Ayuntamiento de València, la programación realizada a través del Institut Valencià de Cultura (IVC) en el Teatro Principal de València para el próximo trimestre. Se mantendrá la mayor parte de la programación en sus fechas iniciales, reubicadas en el Teatre Martín i Soler y el Rialto.

Con el objetivo de preservar la actividad de las artes escénicas, la Conselleria ha articulado la búsqueda de una sede alternativa que asuma la programación que iba a albergar el Teatro Principal para la próxima temporada. De este modo, "se garantiza el mantenimiento de todos los espectáculos presentados, el número de funciones previstas y las contrataciones acordadas con intérpretes y equipos artísticos", ha explicado en un comunicado.

La temporada comenzará este fin de semana y las propuestas programadas hasta enero se han reubicado en Les Arts y en el Teatre Rialto. Nueve de ellas han sido reprogramadas en el Teatre Martín i Soler: 'El entusiasmo', 'El Narciso en su opinión', 'A Puerta Cerrada', 'Los Duelistas', 'Faula', 'El Retrato de Dorian Gray', 'Un monstruo viene a verme', 'La ira del Narciso' y 'La Gaviota'. Por otro lado, 'Cadira verda', 'Nudo gordiano' y 'El Aguante' se exhibirán en el Rialto, mientras que 'La Nit del Circ Valencià' tendrá lugar en el Teatre Musical del Ayuntamiento de València.

TEATRE MARTÍN I SOLER DEL PALAU DE LES ARTS

El escenario del Teatre Martín i Soler será el centro de la programación del IVC prevista en el Teatro Principal de València, gracias a la colaboración con el Palau de les Arts Reina Sofía.

El espectáculo 'El entusiasmo', de Pablo Remón, producido por el Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze, mantiene sus fechas de exhibición y abrirá la temporada del Principal los días 3 y 4 de octubre. Además, se mantiene el número de funciones de 'El Narciso en su opinión', que se ha reprogramado del 14 de octubre al 6 de noviembre.

Los días 7 y 8 de noviembre permanece igualmente 'A puerta cerrada', de Teatros del Canal y Comunidad de Madrid, dirigida por Ainhoa Amestoy. 'Los duelistas' de la valenciana Yapadú Artística, dirigida por Emilio Gutiérrez Caba, continúa programada del 12 al 15 de noviembre.

Los días 21 y 22 de noviembre se verá, tal y como estaba previsto, 'Faula', de Roser López Espinosa, mientras que el 28 y 29 de noviembre se representará 'El retrat de Dorian Gray', una producción de Teatro Romea y Grec 2026 Festival de Barcelona. Asimismo, se reprograma 'Un monstruo viene a verme', basada en la novela de Patrick Ness, el 20 de diciembre.

También se programará en esta sala 'La ira de Narciso', un texto del uruguayo Sergio Blanco con dirección de Xavier Albertí, que podrá verse los días el 23 y 24 de enero. Por su parte, 'La Gaviota' tendrá lugar del 29 al 31 de enero. Se trata de una revisión de la obra imprescindible de Antón Chéjov, realizada en colaboración por el Centro Dramático Galego y el IVC.

TEATRO RIALTO DE VALÈNCIA

El Edificio Rialto acogerá tres de los títulos programados para el próximo trimestre en el Principal. El primero de ellos, 'Cadira verda', de Tomás Verdú, se verá los días 10 y 11 de octubre a las 18.00 horas, en la Sala 7, manteniendo las fechas y el formato '#PrincipalÍntim'.

La obra 'El nudo gordiano' de Johnna Adams, prevista para los días 15 y 16 de enero en el Principal, se ha reprogramado los días 9 y 10 de enero en el Rialto.

La producción propia de IVC 'El Aguante', escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez, también se exhibirá del 21 al 31 de enero en esta sala.

La Nit del Circ Valencià, organizada por el IVC junto a la Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), se celebrará el 27 de noviembre en el Teatre El Musical de València y, como novedad, tendrá dos funciones más fuera de la ciudad: la primera tendrá lugar en la Casa de Cultura de Picassent el 29 de noviembre y la segunda, en el Teatro Astoria de Chiva el 6 de diciembre.

ENTRADAS Y ACCESOS

Las entradas se encuentran a la venta y pueden adquirirse en la misma página web de venta del Institut Valencià de Cultura. La venta de entradas continuará, asimismo, en la taquilla del Teatro Rialto, situada en el número 17 de la Plaza del Ayuntamiento de València, de martes a domingo, incluidos festivos, de 17.00 a 20.00 horas. Asimismo, se ha habilitado la venta de localidades en las taquillas del Teatre Martín i Soler los días de función, dos horas antes de la misma.

Las entradas adquiridas para el Teatre Principal de València serán reembolsadas. Las compras realizadas en la taquilla se devolverán en la propia taquilla, mientras que las realizadas por Internet se han reembolsado automáticamente.

Los accesos al Teatre Martín i Soler con transporte público se pueden realizar a través de las líneas 1, 13, 15, 19, 25, 35, 40, 95 y 99 de la EMT y a través de las líneas de metro 10 (con parada en Ciutat Arts i Ciències - Justícia), 3 y 5 con parada en Alameda, situada a 15 minutos andando por los jardines del antiguo cauce del río Turia.