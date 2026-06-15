Archivo - Una obra de Joaquín Sorolla en la Hispanic Society of America - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura ha delegado en el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana la tramitación de los contratos necesarios para ejecutar el alquiler de las 220 obras de Joaquín Sorolla propiedad de la Hispanic Society of America con el objetivo de "agilizar" el expediente dada "la gran experiencia en la producción de exposiciones de arte" del organismo autonómico, según publica este lunes el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La Generalitat Valenciana acordó el 24 de julio de 2025 con la Hispanic Society of America la creación, en la ciudad de València, de un espacio expositivo de carácter museístico destinado a albergar 220 obras de Joaquín Sorolla propiedad de la citada entidad, así como para la implantación en dicha ciudad de la sede europea de la citada institución.

Al respecto, la resolución de la Conselleria de Cultura recalca "la trascendencia económica y social que para la Comunitat Valenciana y para su proyección internacional deriva de dicho acuerdo" y que la ejecución y gestión de este contrato con la Hispanic Society of America "conlleva para su correcta ejecución múltiples contrataciones y tareas, que deben ser realizadas teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia".

En ese sentido, se explica que la Dirección General de Patrimonio Cultural "no puede asumirlos, con la agilidad que este expediente requiere, por insuficiencia de medios personales" y por ello se considera "oportuno delegar, por su gran experiencia en la producción de exposiciones de arte, en el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana".

El Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, organismo público de carácter autonómico, fue creado en el año 1996 por iniciativa de la Generalitat Valenciana, las diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia y los ayuntamientos de las tres capitales de provincia y funciona como centro productor tanto de exposiciones como de programas de educación y mediación y de actividades culturales, siendo las exposiciones de arte uno de los ejes fundamentales de su actividad.

Por todo ello, se delega en el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana la contratación y ejecución de los contratos necesarios para la correcta ejecución del alquiler de las obras a excepción del pago del canon de las obligaciones financieras asumidas por la Generalitat.

En el último pleno del Consejo General del Consorcio de Museos se aprobó la tramitación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de València para la cesión de uso temporal del Museo de la Ciudad para la exposición de las obras del pintor Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society.