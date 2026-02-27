Cultura convoca las ayudas a la producción audiovisual por valor de 6,7 millones

Archivo - Equipo técnico durante una visita de prensa al rodaje de la película ‘Pequeños calvarios'. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha convocado las subvenciones para la producción de obras audiovisuales en la Comunitat Valenciana por valor de 6,7 millones de euros para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

La resolución de la convocatoria se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y puede consultarse en la página web del IVC. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles y finalizará el viernes 27 de marzo.

El director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, ha destacado que, por primera vez desde que se crearon estas ayudas a la producción audiovisual, se publica su convocatoria en el mes de febrero.

"El IVC se había comprometido con las diversas asociaciones del sector audiovisual a convocar estas ayudas en el primer trimestre del año y hemos cumplido con ese compromiso. También hemos ampliado el plazo de entrega de documentación a veinte días hábiles para que las productoras tengan más tiempo para presentar sus solicitudes", ha explicado.

Asimismo, está prevista la posibilidad de fijar una cuantía adicional, aún por determinar, para esta línea de ayudas, que no requerirá de una nueva convocatoria, en el supuesto de suscripción del convenio entre el IVC y el Ministerio de Cultura para el fomento del audiovisual en lenguas cooficiales.

PRODUCCIONES DE ANIMACIÓN

En el ámbito de las producciones de animación, las ayudas se establecen en tres categorías distintas: largometrajes y series de animación; cortometrajes; piloto de serie y multiplataforma de animación; y videojuegos. Al conjunto de las categorías de animación se destinan 1.070.000 euros.

A los largometrajes y series de animación se destinan 800.000 euros, con un máximo de 400.000 euros por ayuda. A los cortometrajes, pilotos de serie y multiplataforma se destinan 240.000 euros, con un máximo de 60.000 euros por ayuda. Por su parte, los videojuegos tendrán ayudas por valor de 30.000 euros.

Para las ayudas a la producción de obras audiovisuales en la modalidad de ficción se destinan 4.860.000 euros. En la modalidad de ficción se establecen diversas submodalidades. La primra es 'Largometrajes de ficción A', que incluye películas que tengan una duración igual o superior a sesenta minutos, tanto si tiene como destino su proyección cinematográfica como su emisión televisiva (tv movies) y cuya lengua mayoritaria sea la valenciana (versión original en valenciano) con una participación mínima de la empresa solicitante del 75 % de la coproducción.

'Largometrajes de ficción B' se destina a películas que tengan una duración igual o superior a sesenta minutos, tanto si tiene como destino su proyección cinematográfica como su emisión televisiva (tv movies), que tengan como lengua mayoritaria la valenciana (versión original en valenciano), se encuentre en régimen de coproducción entre dos o más empresas y con un presupuesto superior a 750.000 euros.

'Largometrajes de ficción C' incluye películas que tengan una duración igual o superior a sesenta minutos, tanto si tiene como destino su proyección cinematográfica como su emisión televisiva (tv movies), que tengan un presupuesto superior a 750.000 euros; y 'Largometrajes de ficción D', películas que tengan una duración igual o superior a sesenta minutos, tanto si tiene como destino su proyección cinematográfica como su emisión televisiva (tv movies), que tengan un presupuesto superior a 1.200.000 euros.

En la sección de Miniseries de ficción se contemplan obras estructuradas entre 2 y 8 capítulos y destinadas a su emisión exclusivamente en un canal televisivo.

LARGOMETRAJES Y MINISERIES

Por otro lado, la cantidad que se destina a largometrajes y miniseries es 4.530.000 euros. Por submodalidades, los largometrajes de ficción A tienen destinados 1.000.000 euros, con un máximo de 500.000 euros por ayuda. Los largometrajes de ficción B: 320.000 euros, con un máximo de 320.000 euros por ayuda. Los largometrajes de ficción C: 960.000 euros, con un máximo de 320.000 euros por ayuda. Los largometrajes de ficción D: 1.600.000 euros, con un máximo de 320.000 euros por ayuda. Las miniseries de ficción: 650.000 euros, con un máximo de 325.000 euros por ayuda.

A los cortometrajes de ficción y proyectos multiplataforma se destinan 330.000 euros, con un máximo de 40.000 euros por ayuda.

A la modalidad de documental se destinan 770.000 euros. En las ayudas a la producción documental se establecen tres submodalidades:

Largometraje documental A, aquellos que tengan una duración superior a sesenta minutos, y a los que se destina 90.000 euros, con un máximo de 90.000 euros por ayuda; y Largometraje documental B, superior a sesenta minutos, y destina 360.000 euros, con un máximo de 90.000 euros por ayuda. En total, a las dos submodalidades de largometrajes documentales se destinan 450.000 euros.

A los cortometrajes documentales y proyectos multiplataforma se destinan 320.000 euros, con un máximo de 40.000 euros por ayuda, concluyen desde el organismo cultural.