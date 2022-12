Cultura niega conversaciones sobre Bombas Gens: "Que se esté trabajando no significa que se esté negociando"

"El objetivo nunca es, ni puede ser, salvar con dinero público una entidad privada", remarca el secretario autonómico

La Generalitat estudia "desde el punto de vista normativo y administrativo" la propuesta de colaboración elaborada por la Fundació per Amor a l'Art para buscar "reorientar" el centro cultural Bombas Gens de València, según asegura el secretario autonómico de Cultura, Ximo López Camps, quien, sin embargo, rechaza que se mantengan "conversaciones" o "negociaciones" en la actualidad con el centro privado.

"No ha habido ninguna conversación entre Conselleria y Fundació per Amor a L'Art sobre el tema", ha asegurado López, quien ha remarcado que "que se esté trabajando no significa que se esté negociando".

En este sentido, López --que ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los medios tras la presentación de la programación de 2023 del IVAM-- ha explicado que la Conselleria trabaja, en primer lugar, a nivel interno para ver el "encaje" económico y la "viabilidad" desde el punto de vista administrativo. "Seguramente haya conversaciones en el futuro, cuando tengamos claro el encaje que puede tener, en la Conselleria continuaremos trabajando en ese sentido", ha asegurado.

Asimismo, López ha reiterado las "premisas" con las que estudia la Conselleria la propuesta para Bombas Gens, entre las que destaca el necesario "rigor y escrupulosidad" al tratarse de dinero público y el estudio de si el proyecto "aporta un enriquecimiento a la población valenciana". Además, el responsable autonómico de Cultura ha subrayado que "el objetivo nunca es, ni puede ser, salvar con dinero público una entidad privada".

Dentro de estas premisas, López ha recordado que "en toda esa operación" es "fundamental" la participación del IVAM como "centro de referencia" en la ciudad, para evitar así una "competitividad insana y un poco inadecuada". En este sentido, ha remarcado la necesidad de que el museo valenciano pueda valorar si el planteamiento de la Fundació "puede ser interesante o no".

También se ha preguntado sobre la cuestión y la posibilidad de que el IVAM "absorba" Bombas Gens a la propia directora del museo, Nuria Enguita, quien ha asegurado que "no le atañe, por ahora". "La política cultural la hacen las consellerias y los gobiernos, y yo estoy a la espera. Yo soy una técnica de la Conselleria de Cultura", ha aseverado.

MUELLE TRES DEL PARC CENTRAL

En este sentido, preguntado por si el estudio de la propuesta para Bombas Gens podría provocar cambios en la nueva subsede del IVAM que está previsto que acoja el muelle 3 del Parc Central de València, López ha asegurado que este nuevo espacio "continúa su tramitación normal".

"No había necesidad de revisar el proyecto de la Nau del Parc Central", ha señalado el responsable autonómico de Cultura, quien ha reiterado que la propuesta de la Fundació per Amor a l'Art se "limita" a "una única comunicación y a un trabajo actual administrativo".

Por otra parte, sobre el estado actual de proyecto para el muelle 3, el gerente del IVAM ha explicado que ya tienen elaborada una propuesta de pliegos técnicos, que no se sacará de manera inmediata.

Para el desarrollo del concurso de arquitectura, el IVAM ha contratado a una empresa de ingeniería, que se ha encargado de la redacción del proyecto básico, del proyecto de ejecución y de la dirección de la obra. Además, en todo este proceso han contado con el Colegio de Arquitectos y la Universidad Politécnica de València, con el objetivo de --según Pérez-- "contar con todos los actores relevantes" en el proceso para "evitar impugnaciones".

Preguntado por los plazos del proyecto, Pérez ha lamentado no poder dar una respuesta, pero ha subrayado que "en un escenario ideal", a la Conselleria le gustaría "programar algo ya para el 2024" y ha asegurado que, por parte del IVAM, "estarían listos". "Pero no puedo poner la mano en el fuego porque todo no depende en cierto modo de nosotros, es una pluralidad de factores", ha apuntado.