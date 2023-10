Cultura.- La Sala Rodrigo del Palau reabre con cuatro conciertos gratis que invitan a disfrutar de una acústica "genial"

Se reencuentra con el público tras cuatro años de reforma y con elementos totalmente renovados como el techo y la tarima de madera

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Rodrigo del Palau de la Música de València se reabrirá al público este fin de semana tras cuatro años de reforma y con el arranque de un ciclo de conciertos gratuitos en los que se combinará la actuación de músicos de la Orquesta de Valencia junto a "grandes solistas y directores", y la de otras agrupaciones musicales.

Estos conciertos, un total de cuatro que se desarrollarán hasta el 12 de noviembre, invitan a disfrutar de la acústica "genial" que ofrece este recinto tras su remodelación, en la que han sido totalmente renovados elementos como el techo y la tarima de madera y restaurados otros como los asientos.

El director del auditorio, Vicent Llimerá, ha presentado este ciclo junto a dos solistas de la Orquesta de València, la violinista Esther Vidal y el oboe José Teruel. Llimerá ha señalado que la Rodrigo es "una de las mejores salas de música de cámara" y un espacio que presenta una acústica y un aspecto "fantásticos".

A su vez, ha señalado que se busca, como se pretende con el resto de dependencias del Palau de la Música, "potenciarla" para que hasta ella se acerque no solo el melómano sino el público en general y, en especial, aquel que nunca ha entrado a este recinto cultural. "Queremos volver a tener esta sala llena, con grandes artistas, para que la gente se acerque" hasta aquí, ha apuntado.

Llimerá ha apuntado asimismo, como ya avanzó al hablar recientemente de la reapertura de la sala Iturbi y ofrecer datos de abonos al Palau, que la Sal Rodrigo aspira también a acoger actuaciones que permitan a los músicos de la Orquesta de València trabajar con representantes de la música "de renombre".

El director, que ha agregado que esta es una sala "de aforo reducido", ha considerado que propuestas como la que ha dado a conocer esta jornada son "la mejor manera de poner en valor" este espacio "y a los músicos que actúan aquí". Igualmente, ha valorado que la reapertura se lleve a cabo con la participación de "músicos de la orquesta" de la ciudad. "Lo lógico es que nuestra orquesta sea la que inaugure nuestras salas", ha precisado.

La programación preparada para la reapertura de la sala Rodrigo, "muy interesante" según Vicent Llimerá, arranca el domingo, 29 de octubre, con la actuación del Ensemble de Vientos de la Orquesta de València bajo la dirección del británico Paul McCreesh, fundador y director artístico del conjunto especializado Gabrieli Consort & Players. Se interpretará una obra de Wolfgang Amadeus Mozart, la Serenata nº 10 para vientos en si bemol, K 361/370ª "Gran Partita".

Este y el resto de conciertos empezarán a las 19.30 horas. Las entradas para ellos se pueden reservar, de manera gratuita, en la web del Palau de la Música.

El segundo concierto tendrá lugar el jueves 2 de noviembre, con la New European Ensemble bajo la batuta de Tito Muñoz, director de The Phoenix Symphony. Se interpretará un programa centrado en el compositor valenciano Francisco Coll, el primer residente del Palau de la música. 'Piedras', 'Taleas oblicuas' y 'Liquid Symmetries' son las tres obras de Coll que el público podrá escuchar. 'Mask', de Michel van der Aa, y 'Asko Concerto', de Elliot Carter, completan el programa.

En este caso, antes del concierto, a las 18.30 horas, se celebrará en la Sala Martín y Soler del Palau de la Música, la charla 'Francisco Coll: habla el compositor', con el musicólogo y el crítico musical Justo Romero.

El tercer concierto, el viernes 3 de noviembre, lo protagonizará otro conjunto de músicos valencianos: el Ensemble de Cuerdas de la Orquesta de València, dirigido y liderado por Chouchane Siranossian, y su violín barroco. Interpretarán el gran barroco italiano con la Sinfonía en re mayor de Giuseppe Tartini, el Gran concierto en re menor y el Concierto para violín en re mayor de Antonio Vivaldi, y el Concierto en do menor, de Pietro Antonio Locatelli.

HOMENAJE A SOROLLA

El ciclo se cerrará el domingo 12 de noviembre, con la actuación de la Orquesta 'Lliria City of Music' bajo la dirección de Pascual Cabanes. Se interpretará el programa 'Música a la luz de Sorolla' en homenaje al pintor valenciano Joaquín Sorolla.

En esta ocasión se ofrecerán piezas "populares" como el pasodoble 'Suspiros de España' de Álvarez Alonso; 'Dos miniaturas andaluzas', de Joaquín Rodrigo: 'La Oración del torero', de Joaquín Turina; los intermedios de 'Goyescas', de Enrique Granados; 'La venta de los gatos', de José Serrano; 'La leyenda del beso', de Soutullo y Vert, y 'El Baile' y 'La Boda', de Luis Alonso de Gerónimo Giménez. También se escuchará el preludio 'El Bateo', de Federico Chueca, y el Fandango de 'Doña Francisquita', de Amadeo Vives.

Durante la presentación, Llimerá ha precisado que el ciclo de conciertos para la reapertura de la Sala Rodrigo cuenta con un presupuesto de 50.094 euros. Ha comentado que estas cuatro citas son "un preludio de la potente e ilusionante programación de cámara que se desarrollará a partir de 2024".

Vicent Llimerá ha anunciado también que en El Almudín se mantendrá un concierto al mes. "Queremos mantener ese espacio --por el que han pasado 3.000 personas distintas, ha precisado-- y ese ciclo", ha manifestado.

"LO QUE PERMITA LA SALA"

Preguntado por si en la sala Rodrigo solo se realizarán conciertos de música clásica o si se dará cabida a otros formatos, Llimerá ha afirmado que para decidirlo se trabajará "con informes que dictaminen si se puede hacer o no un determinado concierto" y "siempre" también contando con "la colaboración con la Universitat Politècnica, a la vez que ha precisado que se optará en todo caso por el "formato acústico".

"Vamos a tener relación con los expertos acústicos de la Politècnica, para ver lo que se puede hacer y lo que no. No va a depender de gustos musicales de nadie sino de lo que permita la sala", ha subrayado el director, que ha agregado que "jazz u otras músicas se pueden hacer pero teniendo en cuenta la cantidad de decibelios". "Aquí el rock no lo veo, quizá un concierto de baladas de rock sí", ha apostillado el director.