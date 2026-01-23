Cultura trabaja "en todas las posibilidades" para conmemorar el centenario de la muerte de Blasco Ibáñez

Archivo - Imagen del escritor Vicente Blasco Ibáñez en su casa de la Malvarrosa - FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura trabaja "en todas las posibilidades" para conmemorar en el año 2027 el centenario de la muerte del escritor, periodista y político valenciano Vicente Blasco Ibáñez.

Así lo ha aseverado la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, a preguntas de los medios durante la presentación de la nueva programación del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Respecto a las reuniones sobre el centenario de la muerte del escritor, cuyas actividades se llevarán a cabo a lo largo del próximo año, Alonso ha indicado que desde la Dirección General de Cultura "se está trabajando en todas las posibilidades" y que, cuando se tenga una propuesta desarrollada, "se anunciará".

Por otra parte, se ha mostrado favorable al proyecto de una segunda casa museo por el centenario de la muerte de Vicente Blasco Ibáñez, que se ubicaría en el edificio familiar del escritor en Burjassot (Valencia).

Alonso, preguntada por esta posibilidad, de la que informa este viernes el diario Las Provincias, ha indicado que en estos momentos no tiene detalles sobre el proyecto, pero ha remarcado su voluntad y apuesta por "dar a conocer a los grandes personajes ilustres" de la Comunitat y ha señalado que, "cualquier proyecto" de estas características "será impulsado y apoyado".