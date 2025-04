El Cupón Diario de la ONCE reparte en Castalla (Alicante) 630.000 euros

ALICANTE 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Castalla (Alicante) 630.000 euros en 18 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, en el sorteo del lunes, 31 de marzo, según ha informado la entidad en un comunicado.

El vendedor de la ONCE Blas Sánchez Gallego es quien ha llevado la suerte a Castalla con estos 630.000 euros que ha repartido desde su ruta de venta en el Polígono Industrial. Blas es vendedor de la ONCE desde octubre de 2019, adscrito a la Agencia de la ONCE en Alcoy.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.