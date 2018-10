CVC, a favor del BIC de la Procesión Cívica en un informe que no incluye el Tedeum como "elemento permanente"

Publicado 21/12/2015 15:39:50 CET

El dictamen provoca división de opiniones entre los consejeros y sale adelante con 11 votos a favor, 6 en contra y 2 en blanco

VALENCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprobado un informe en el que informa favorablemente de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial de la Procesión Cívica del 9 d'Octubre en Valencia. El documento --que no incluye el Tedeum en la Catedral como "elemento permanente" del festejo-- ha provocado división de opiniones entre los miembros del organismo consultivo y ha sido aprobado con 11 votos a favor, 6 en contra y dos en blanco.

El dictamen, que responde a la petición realizada por la Dirección General de Cultura y Patrimonio, señala que "la Procesión Cívica del 9 d'Octubre de la ciudad de Valencia reúne los requisitos históricos, tradicionales, folclóricos y simbólicos para ser declarada BIC inmaterial".

Añade que, "respecto al itinerario, horario, contenido y asistentes, parece razonable que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, que en estos momentos comparten actos y celebraciones, procedan a determinarlos, respetando los elementos permanentes que se enumeran a continuación como rasgos característicos de la fiesta: Libre convocatoria por la corporación municipal, que toma cada año la decisión administrativa pertinente; salida de la Real Senyera de su Archivo, descenso por el balcón municipal siguiendo su antiguo protocolo y honores, y regreso en las mismas condiciones; y recorrido de la Real Senyera por las calles de la ciudad, acompañada por la corporación municipal, autoridades, representaciones y pueblo".

También nombra el "Homenaje al rey don Jaime en su monumento de la plaza de Alfonso el Magnánimo de Valencia y la interpretación de la Marcha de la Ciudad, del Himno Regional y del Himno Nacional de España".

La aprobación del informe no ha estado exenta de debate e, incluso, el ponente, Francisco Pérez Puche, ha mostrado sus reservas por la posibilidad de que la declaración BIC de la procesión "fosilice la fiesta" e impida introducir cambios en un futuro. De hecho, ha comentado que se llegaron a redactar tres conclusiones, un "sí", un "no razonado" y un "sí pero...", que es la que finalmente ha salido adelante.

Pérez Puche ha añadido que el criterio seguido ha sido el de "la libre capacidad de decisión de la corporación municipal" en cada momento y ha constatado que a lo largo de al historia ha habido elementos "variables".

En este sentido, el informe detalla que "en la larga sucesión del siglo XX es fácil encontrar una variada casuística. En 30 ocasiones, por ejemplo, no hubo celebración alguna, bien porque hasta 1915 no fue costumbre, bien por causa de guerras, revoluciones, inclemencias meteorológicas o lutos oficiales. Con todo, en 63 ocasiones hubo celebración con presencia de la Senyera, y de ellas en 48 hubo canto del Te Deum en la Catedral. Hay que indicar que no se cantó en Te Deum entre 1943 y 1946 y durante las alcaldías de Ricard Pérez Casado y Clementina Ródenas. La tradición, recuperada en 1991, ha perdurado hasta 2014".

Algunos consejeros se han mostrado en contra de que el CVC se pronuncie a favor de declarar BIC este acto tradicional por considerarlo "innecesario". Este ha sido el caso de José María Lozano, --que ha anunciado su posición contraria y la presentación de un voto particular-- quien ha dicho ver "razones de oportunidad" pero no "técnicas".

"VIVÍAMOS MUY FELICES"

"Vivíamos muy felices sin que la procesión fuera BIC y me da la sensación de que no vamos a estar tan contentos" tras su declaración, ha comentado.

En la misma línea se ha pronunciado Consuelo Císcar, que ha apostillado que no entiende "la necesidad" de aplicar esa figura de protección al recorrido.

Por su parte, el secretario del CVC, Jesús Huguet, ha defendido la importancia de al declaración BIC "desde el punto de vista identitario, de satisfacción y económico", puesto que permite acceder, por ejemplo, a la financiación del 1 por ciento cultural.

Asimismo, ha recalcado que esta figura "no fosiliza nada" y ha puesto como ejemplo las Fallas. "¿Ser BIC significaría que las bandas han de tocar siempre 'Paquito el Chocolatero?'", se ha preguntado.

DEBATE POR LOS HIMNOS

Otro punto que ha causado polémica ha sido el de los himnos que se deben interpretar. El texto aprobado alude expresamente a "la Marcha de la Ciudad, el Himno Regional y el Nacional de España".

Sin embargo, algunos de los miembros de la Comisión de Legado, donde se elaboró el informe, como Glòria Marcos y Enric Lluch, han aseverado que sobre ese punto se acordó decir que debían interpretarse los himnos "según la legislación vigente". No obstante, se ha llegado a la conclusión de que los distintos consejeros entendieron esas palabras de forma distinta y el informe se ha aprobado con la primera redacción.

El informe del CVC, que no tiene carácter vinculante, se une al emitido ya sobre esta cuestión por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

PROTECCIÓN DE LOS MAYORES

En la misma sesión, el pleno de la institución ha aprobado un informe de su Comisión Jurídica sobre la protección de los mayores contra los abusos físicos y psíquicos, tanto particulares como sociales e institucionales.

Las recomendaciones más relevantes que se hacen en este texto son: hacer del Consejo de Mayores y de la figura del Defensor de Mayor instituciones independientes y con capacidad de emitir propuestas vinculantes; crear una oficina de información y asesoramiento para los ancianos; aplicar la Ley de atención a la dependencia; incrementar los presupuestos de Servicios Sociales; proteger y mejorar el sistema de pensiones, especialmente las más bajas; disminuir la presión fiscal a los jubilados o eliminar el copago sanitario y farmacéutico, entre otros.

Finalmente, el pleno ha dado luz verde, a propuesta de su presidente, Santiago Grisolía, a un texto de recuerdo de la figura del filósofo y pedagogo Francisco Giner de los Ríos, uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, en conmemoración de los cien años de su muerte y a favor de que "no se olvide su legado y su influencia en tantos intelectuales y científicos españoles de prestigio".