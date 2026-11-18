Enrique García Asensio - CVC

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hablar de la Comunitat Valenciana es hablar de música, y hablar de música es citar la Comunitat Valenciana. Tal es la identidad entre esta bella arte y nuestro territorio, ha destacado José María Lozano en las palabras de bienvenida del acto celebrado por el Consell Valencià de Cultura con motivo del Día de la Música por el cual se ha homenajeado a Enrique García Asensio, "un valenciano universal".

Han interpretado las piezas programadas unas músicos excelentes, su hija, la violinista y concertino de la Orquesta de València, Anabel García del Castillo, y la pianista Marisa Blanes. Han empezado con el Habanera de Ernesto Halffter, una pieza de inspiración cubana de carácter lírico escrita en los años 30 del siglo pasado. A continuación ha hablado el profesor de música y escritor Fernando J. Cabañas, que ha preparado una biografía del maestro valenciano que el CVC coeditará con la Real Academia de Cultura Valenciana, de la cual García Asensio es académico de honor.

Fernando J. Cabañas se ha referido a García Asensio desde los dos enfoques que titulan la biografía de próxima aparición, 'Enrique García Asensio, ecos y presencias'. El primero, sobre su camino como director y las figuras que trató y lo influyeron, como por ejemplo Iturbi y sobre todo Sergiu Celibidache, de quién fue discípulo y amigo. El segundo, las personas que lo conocieron y recibieron sus consejos, que coinciden a describirlo como un maestro íntegro, después y generoso.

La música ha continuado con la pieza 'Salut d'amour' de Edward Elgar, de 1888, compuesta como regalo de compromiso matrimonial con Caroline Alice Roberts. Y Elgar ha sido el preludio que ha dado a las palabras del homenajeado.

Enrique García Asensio ha agradecido el homenaje del CVC y ha tenido un sentido recuerdo hacia sus miembros. Además, ha querido explicar que la música es un "fenómeno irrepetible" porque se despliega en el tiempo, y el tiempo no para. "Son sensaciones recibidas a través de sonidos que quizás se harán música si hay unas vibraciones por segundo y una fenomenología determinada, que es la cantidad de fluido horizontal (la melodía) que la presión vertical (la armonía) deja pasar", ha subrayado.

El acto se ha acabado con unas efusivas palabras de aprecio de José María Lozano hacia el homenajeado en nombre del Consell, y de Marta Alonso, secretaria autonómica de Cultura de la Generalitat (y también exmiembro de la institución), a favor de la cultura que nos une a los valencianos, en particular la música.